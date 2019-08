Los candidatos de Universidad de Chile para reemplazar a Alfredo Arias

El uruguayo firmó este lunes su finiquito, y en Azul Azul ya trabajar para encontrar a su reemplazo.

Alfredo Arias dijo adió a la "U" con un 42% de rendimiento en cuatro meses. Números opacos para un DT que tenía como misión sacar al elenco azul de los malos resultados, pero que nada pudo hacer al mando del elenco universitario.

Por eso es que tras el empate con Azul Azul decidió desvincular al DT, y dejar a Hernán Caputto como entrenador interino. Esto, ya que el ex portero llegó para dirigir las divisiones inferiores, pero ante la urgencia, debió tomar el fierro caliente.

De esta manera, Rodrigo Goldberg dio a conocer algunos nombres que tienen en carpeta.

"(Jorge) Pellicer es una alternativa, (Gerardo) Pelusso también es alternativa pues estuvo en la U", fueron los hombres que el "Polaco" puso sobre la mesa, a los que se suman los nombres de Ariel Holan y Francisco Meneghini.

Además, el directivo de Azul Azul se refirió a los rumores que posicionaban a Pablo Guede como uno de los candidatos para asumir la banca universitaria. Por eso es que el ex delantero aseguró "Guede no está, no sé quién lo puso".