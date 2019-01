Los candidatos a dirigir la Selección Colombia: Queiroz sería presentado este viernes

Directivos de la FCF viajarán a Dubai para concretar al estratega nacido en Mozambique.

Inició 2019 y la Selección Colombia sigue sin tener el reemplazo oficial de José Néstor Pekerman, quien dejó el cargo en agosto del año pasado tras más de seis años en el banquillo Tricolor.

LAS CONDICIONES INNEGOCIABLES PARA EL NUEVO DT TRICOLOR

Varios nombres han sonado en los últimos meses, entre los que se destacan Carlos Queiroz y Luiz Felipe Scolari, este último ha quedado descartado de plano por parte de la FCF, que salió al paso tras unas polémicas declaraciones del DT brasileño.

Mientras tanto, Arturo Reyes, DT de la Sub-20, se mantiene provisionalmente al frente de la Absoluta.

A continuación un repaso por las opciones que maneja la FCF para el nuevo seleccionador nacional.

QUEIROZ, CADA VEZ MÁS CERCA

La FCF trabaja sin descanso para conseguir el sucesor de José Pekerman y tras varios descarte la Federación por fin tiene el elegido: Carlos Queiroz, actual entrenador de Irán.

Queiroz está interesado en volver a dirigir un equipo de élite como la Selección Colombia, sin embargo, él tiene contrato vigente con Irán y sólo dejará el cargo después de la Copa Asiática de Naciones, que se disputará del 5 de enero al 1 de febrero. El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, se ha reunido un par de veces con el estratega portugués y cada vez están más cerca de llegar a un acuerdo económico que satisfaga ambas partes.

Jesurum se reunirá una vez más con el nacido en Mozambique esta semana en Dubai. Allí planteará las condiciones de la Federación para firmar el respectivo contrato con el DT.

Por su parte, Álvaro González Alzate, presidente de Difútbol, había explicado en charla con Caracol Radio que las negociaciones se cerrarán antes que termine la semana. "Lo de Queiroz está cerca, nos hemos reunidos dos veces con él y me ha generado muy buena impresión, yo pensaba en un colombiano, pero los que teníamos no estaban disponibles, antes del viernes se define", afirmó.

EL PLAN B

En caso de que Jesurum no logre concretar a Queiroz, la FCF también tiene un plan B: darle continuidad al trabajo que viene realizando Arturo Reyes como técnico encargado del 'Tricolor'.

En los cuatro partidos que ha dirigido, consiguió tres victorias y un empate, con un buen juego y jugadores nuevos que van marcando una renovación en el plantel. Reyes habría hecho los méritos suficientes para que la dirigencia se plantee darle la oportunidad como técnico en propiedad. Lo mostrado con la Absoluta ha convencido tanto a los miembros de la FCF que incluso lo quieren como uno de los asistentes de Queiroz en caso de que el portugués acepte el cargo.

SCOLARI, DESCARTADO

"Colombia no ha entendido que no voy a dejar Palmeiras sin importar el dinero". Palabras fuertes de Felipao en rueda de prensa en Brasil que no cayeron muy bien en la FCF que salió al paso de las declaraciones del DT aclarando que no lo ha buscado para el cargo de seleccionador nacional

"La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral", publicó la FCF en su cuenta de Twitter.

La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 8 de enero de 2019

RUEDA, ¿SEGUIRÁ EN CHILE?

Reinaldo Rueda Rivera era el principal candidato que manejaba la FCF, pero él se comprometió con la Selección de Chile. Sin embargo , El ex Atlético Nacional no está pasando un buen momento con el país austral y se ha visto en choque permanente con la prensa. Además, ha sido criticado fuertemente por la afición tras algunos resultados en contra y el ambiente que lo rodea no es el ideal para proyectar el proceso de la mejor manera.

La continuidad de Rueda sigue en duda pese a que Sebastián Moreno fue elegido como nuevo presidente de la ANFP . El técnico dijo ya haber entablado conversaciones con el nuevo dirigente, pero ante la pregunta sobre si seguirá al frente de la selección, solo respondió "Vamos a ver" . Sin embargo la posibilidad de llegar a la Tricolor cada vez es más lejana.

JUAN CARLOS OSORIO

En Paraguay se ha hablado más de una posible salida de Osorio que de su trabajo al frente de la selección en los meses que ha estado. La ruedas de prensa se han caracterizado por ingadar si cambiará prontamente de rumbo más que del balón, a lo que el risaraldense ha contestado que tiene un compromiso con la Albirroja, pero a su vez no cierra la puerta al asegurar que "no se aferra a los contratos" y sigue soñando con tomar el mando cafetero.

Más allá de esto, en la Federación colombiana su nombre genera división, no hay consenso, algo que también se ha visto reflejado en la afición, por lo que finalmente habría quedado descartado, de acuerdo a Blu Radio y el diálogo con González.