Los campeones del mundo regresan a casa... A la selección española le espera una celebración excepcional

Cada vez que la selección española logra un hito histórico, las calles de Madrid se convierten en un escenario al aire libre para las celebraciones, pero esta vez el espectáculo parece aún más excepcional. Tras ganar su segundo Mundial, la selección se dispone a festejar con cientos de miles de aficionados en una noche de fútbol y música, con artistas de renombre y sorpresas preparadas por la Federación.

Como es tradición, los aficionados podrán ver de cerca a los jugadores en el desfile del lunes 20 de julio. Los campeones ya están en España. Primero visitarán varias instituciones oficiales y luego irán a la plaza de Cibeles, donde se concentrará la fiesta popular.

Les aguarda un gran escenario preparado para la ocasión, entre el entusiasmo de la afición y la celebración de la segunda estrella del fútbol español. El ambiente no se limitará a la presencia de los jugadores y el cuerpo técnico, pues la selección ha anunciado en redes la lista de artistas que amenizarán la gala, como ya ocurrió en la celebración de la Eurocopa 2024 con Isabel Ayoun y Aitana.

Este año actuarán Ardi Bogotá, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo y Viva Suiza, entre otros, y la Federación Española promete más sorpresas, según avanza el diario «Marca».

Ana Mina, en alusión a su nuevo tema con Lola Indigo, publicó: «Esta noche es toda para vosotros».

Ardi Bogotá tuiteó: «Hemos soltado a los perros sobre los campeones del mundo», mensaje que generó gran impacto.

Aitana, cuya canción «Superstrella» se ha convertido en el himno no oficial de la selección, también confirmó su presencia. Durante el torneo, sonó en los vestuarios tras vencer a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina.

Las celebraciones no se limitarán a las actuaciones musicales, pues la plaza de Cibeles ofrecerá ritmos animados a cargo de tres DJ: Barci, Álex Martini y DJ Paoli, desde las seis de la tarde, tres horas antes de la llegada de la selección.

La cuenta oficial de la selección española publicó en «X»: «Cuando Parsy, Alex Martini y DJ Paoli se pongan a pinchar, quedará claro… que nadie se quedará quieto».

Este ambiente recuerda a la celebración de la selección egipcia tras su histórica participación en el Mundial de 2026, cuando los jugadores, junto a sus familias, desfilaron por el campo mientras Tamer Hosni actuaba ante miles de espectadores.

El equipo había alcanzado los octavos de final y cayó 3-2 ante Argentina en un duelo vibrante.