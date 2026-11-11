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El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong se ha mostrado favorable a la posibilidad táctica de formar de inicio junto a Joey Veerman en el centro del campo de la selección. En la misma línea que el seleccionador Xavi Hernandez, De Jong insistió en que los futbolistas con talento técnico siempre pueden complementarse sobre el terreno de juego.

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Se abre el debate táctico sobre el centro del campo de Países Bajos

Mientras Países Bajos se prepara para sus decisivos encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania, la atención se ha centrado en cómo configurará el centro del campo su seleccionador, Xavi Hernandez. Tras el regreso de Frenkie de Jong tras su lesión, se ha planteado si la estrella del Barcelona podría formar pareja con Joey Veerman en el centro del campo.

Aunque pocas veces han sido titulares juntos en un partido internacional, Xavi afirmó que los jugadores de élite son perfectamente capaces de compartir un mismo esquema táctico.

De Jong comparte la opinión de su seleccionador y se muestra totalmente abierto a esa combinación.

De Jong elogia las cualidades técnicas y tácticas de Veerman

Al valorar lo que Veerman aporta a la selección, De Jong destacó la visión de juego y la calidad técnica del centrocampista.

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«Joey es un jugador que tiene una buena visión de juego. Es muy bueno táctica y técnicamente, así que, en general, resulta fácil jugar con futbolistas así. Al final, decide el entrenador», explicó De Jong a ESPN.

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«Joey es un jugador muy bueno. Así que creo, desde luego, que podríamos jugar juntos. Pero, como digo, al final deciden los entrenadores».

Las exigencias tácticas de una nueva pareja

Preguntado por si jugar junto a un futbolista de perfil diferente cambia sus responsabilidades sobre el terreno de juego, De Jong descartó que eso suponga grandes complicaciones.

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«No, no lo creo. Como digo, creo que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos», reiteró De Jong.

El creador de juego, de 29 años, ya ha jugado con distintos compañeros en el centro del campo a lo largo de su carrera en el Ajax y el Barcelona, y está acostumbrado a adaptarse rápidamente a diferentes planteamientos tácticos.

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Países Bajos busca resultados decisivos en la Liga de Naciones

Con ajustes en la convocatoria tras las bajas de última hora por problemas físicos, la disponibilidad de De Jong y Veerman ofrece al cuerpo técnico una valiosa flexibilidad táctica.

Países Bajos se enfrenta a Grecia en Ámsterdam antes de viajar a Berlín para medirse a Alemania en dos partidos de la fase de grupos de gran importancia.

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Ya sea jugando juntos o en otras formaciones, ambos centrocampistas aspiran a impulsar a Países Bajos hacia un buen final en la Liga A.