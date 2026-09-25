Los brasileños dicen masivamente lo mismo sobre Mauro Júnior tras su debut con la selección nacional

Los aficionados brasileños vieron en la madrugada del jueves al viernes el debut del defensa del PSV Mauro Júnior con la selección nacional, aunque una gran parte no sabía exactamente quién era.

Mauro ya tiene 27 años, pero llegó a Países Bajos con solo catorce. Salvo un año cedido en el Heracles, ha desarrollado toda su carrera en el PSV.

El lateral izquierdo, que también puede actuar como centrocampista, pudo participar por primera vez en este parón internacional con la selección de Brasil. En el minuto 76 del amistoso ante Australia (1-1), saltó al campo.

En las redes sociales, los brasileños no daban crédito cuando Mauro pisó el césped. “¿Quién demonios es Mauro Júnior?”, es solo una muestra de uno de los muchos aficionados sorprendidos.

“¿Cómo queréis que Raphinha juegue bien si en el Barça marca hat-tricks con Lamine Yamal y en Brasil juega con Mauro Junior, de quien ni siquiera sé quién es?”, escribe otro.

“Ese Mauro Júnior también entró al campo como si se lo hubiera hecho encima. Solo juega hacia los lados o hacia atrás. No tira un solo desmarque al espacio”, opina otro.

“Ese Mauro Jr, al que nunca había visto en mi vida, parecía un desgraciado que no lograba controlar el balón. Ninguno de los jugadores de hoy estuvo a la altura”, concluye alguien en X.

“La pregunta que queda en el aire: ¿QUIÉN ES MAURO JUNIOR? Ancelotti se inventa a un jugador así como así”, se puede leer además en el mensaje de un aficionado sorprendido.

El jugador del PSV entró al campo cuando Australia todavía ganaba por 1-0. Finalmente, el delantero del Bournemouth Rayan hizo el empate ya muy dentro del tiempo de descuento.