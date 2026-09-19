Los analistas de VriendenLoterij Eretribune disfrutaron en la primera parte del Ajax - Excelsior de este sábado por la noche con dos jugadores: Julian Brandt e Irakli Yegoian. Así lo cuentan durante el análisis al descanso en ESPN.

Brandt abrió el marcador tras algo más de media hora en el Johan Cruijff ArenA. Justo antes del descanso, Lennard Hartjes volvió a igualar el partido de forma algo sorprendente: 1-1.

En VriendenLoterij Eretribune se habla al descanso, entre otras cosas, de Brandt. «Es tan bueno...», opina Marciano Vink. «Además, juega con libertad y ve cosas que otros en el campo no llegan a ver.»

«Y además, dentro del área tiene un sentido del tiempo fantástico para saber cuándo tiene que llegar. Algunos jugadores tienen eso, entras en el área y el balón te cae a los pies.»

Danny Koevermans está de acuerdo con él. «Una delicia, hombre. Ese Brandt está en movimiento continuamente. Viene, va... Es muy bonito de ver. Y esas rupturas al espacio.»

Otro jugador que es destacado es el centrocampista del Excelsior Yegoian. Mario Been: «Si hablamos de un chico que, en mi opinión, tiene todas las condiciones para dar un paso muy bonito, es él. Lo tiene todo. Corre bien, técnica fantástica, puede marcar un gol, buen golpeo...»

A la pregunta de si el Feyenoord debería ficharlo, Been responde: «Bueno, está muy cerca, y yo siempre me inclino por ese lado. El Excelsior ha tenido a varios jugadores que el Feyenoord no fichó, como Dallinga y Schouten. A Wieffer sí lo hicieron, y este también es uno de esos. No es más que una sugerencia, ya verás qué haces con ella.»