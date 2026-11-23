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Endrick centra la atención del Real Madrid tanto en el terreno de juego como en el mercado. El joven delantero brasileño ha tenido mala suerte con la lesión muscular sufrida ante el Celta, que lo mantendrá de baja unos veinte días. Mientras tanto, no cesan los rumores sobre un futuro que podría llevarlo lejos de España.

Según han revelado Cadena Ser y Cadena Cope, los representantes de Endrick estarán en Madrid esta semana o, como muy tarde, a principios de la próxima para reunirse con la cúpula del Real Madrid. Su objetivo declarado es conocer las verdaderas intenciones del club presidido por Florentino Perez respecto al jugador nacido en 2006: pese a la gran estima que le tiene Mourinho, Endrick está teniendo pocos minutos. Demasiado pocos, a juicio de la agencia Roc Nations, que vería con buenos ojos un traspaso ya en el próximo mercado de invierno.

Varios clubes están interesados en el jugador, pero el que tiene más fuerza y posibilidades de ficharlo, según las informaciones procedentes de España, sigue siendo el Milan de Cardinale. Tanto Cadena Ser como Cadena Cope señalan que el club milanista ya ha presentado una oferta muy importante, de unos 70 millones por la totalidad de sus derechos.

Hasta ahora, el Real Madrid no ha dado luz verde oficialmente a su salida y el propio Mourinho ha sido claro al respecto: el Special One quiere que Endrick se quede porque lo considera un jugador muy bueno y con un futuro aún más importante. La reunión prevista entre Roc Nations y la directiva del Real Madrid será muy importante, casi una decisión anticipada sobre su continuidad.

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Endrick tiene contrato con el Real Madrid y le gustaría escribir una página de la historia del club con esta camiseta, pero también es consciente de que la competencia es demasiado numerosa y de un nivel altísimo. Por eso está considerando al Milan y su proyecto: los argumentos presentados por el club milanista no le han dejado indiferente. La situación sigue abierta, a la espera del próximo movimiento de Roc Nations.