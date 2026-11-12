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El FC Bayern de Múnich podría lucir una equipación completamente nueva en la próxima temporada de la Champions League.

Según informa el portal especializado en filtraciones de camisetas Footy Headlines, el club más laureado de Alemania tendrá la próxima temporada una camiseta especial para las competiciones europeas que se utilizaría exclusivamente en la Champions League.

La camiseta sería predominantemente negra, con algunos detalles dorados. En las fotografías filtradas se aprecia, por ejemplo, que el escudo del club y el logotipo de Adidas aparecen en dorado.

Esto podría provocar de nuevo la reacción de los sectores más activos de la afición del equipo muniqués. Los seguidores del club más laureado de Alemania llevan muchos años defendiendo con firmeza las camisetas rojiblancas. Las equipaciones de visitante o alternativas de colores suelen suscitar críticas, por lo que la combinación de negro y dorado supuestamente prevista también podría generar rechazo.

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Esta temporada, la camiseta de local es roja y la de visitante, blanca. Además, el equipo muniqués ya ha jugado con una tercera camiseta morada y con una colorida versión para la Oktoberfest.