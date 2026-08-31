Los aficionados no entienden nada de la decisión sobre el Ajax-PSV: «¡Escandaloso!»

Sander van der Eijk dirigirá este sábado por la noche el partidazo entre Ajax y PSV. La KNVB anunció el lunes que el árbitro ha sido designado para el primer gran duelo de la temporada de la Eredivisie, pero entre una gran parte de los aficionados al fútbol esa elección ha provocado de inmediato sorpresa.

Ajax y PSV se enfrentarán este sábado a las 20.00 en el Johan Cruijff ArenA. Será el primer gran partido de la temporada 2026/27 de la VriendenLoterij Eredivisie y ambos equipos pueden lanzar de inmediato una señal importante con un buen resultado.

Van der Eijk contará en Ámsterdam con el apoyo de los asistentes Rens Bluemink y Sander de Groot. Richard Martens ejercerá como cuarto árbitro, mientras que Pol van Boekel ha sido designado como VAR y Dyon Fikkert desempeñará el papel de AVAR.

El PSV comienza el duelo como segundo de la Eredivisie, mientras que el Ajax ocupa actualmente la cuarta plaza. Sin embargo, los de Ámsterdam han disputado un partido menos y, en caso de victoria, pueden igualar a puntos a los de Eindhoven.

La designación de Van der Eijk no ha sido recibida con comprensión por todo el mundo en las redes sociales. Un aficionado del Ajax reaccionó de forma elocuente: "¿Pensaron: pongamos al peor árbitro de la Eredivisie?"

También en Ajax Showtime hay sorpresa por la elección de la KNVB. "Eh, un partido grande y ponen a Sander van der Eijk, ridículo", escribió un aficionado bajo la noticia sobre la designación arbitral.

En X también hubo reacciones críticas. "Van der Eijk en el Ajax-PSV, qué broma", dijo alguien. Daniël añadió: "¿Esto va en serio? Qué elección tan escandalosa de la federación. Árbitro muy, muy, muy flojo. En los grandes partidos deben estar los mejores árbitros, esto no es un patio de recreo".