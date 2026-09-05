Kjell Scherpen recibe duras críticas en Inglaterra tras la derrota por 0-2 del Ipswich Town ante el Liverpool. El guardameta de 26 años no estuvo exento de culpa en ambos goles de Alexander Isak y está siendo duramente cuestionado tanto por la BBC como por aficionados del recién ascendido.

La BBC puntúa a Scherpen con un 4, lo que la sitúa entre sus evaluadores más severos. La cadena británica es especialmente crítica con su actuación en el gol inaugural, aunque también señala que el meta de 26 años se rehízo en parte más tarde con varias buenas paradas.

La cuenta de aficionados Tractor Boys Talk tampoco perdona precisamente a Scherpen y le da un 4,5. “Hizo un par de paradas decentes, pero en ambos goles la portería estuvo muy débil”, dice la valoración, tras lo que se critica sobre todo su intento dubitativo en el 0-1 y su colocación en el segundo tanto.

En el gol inicial, todo se torció ya a los pocos minutos. Cody Gakpo asistió a Isak tras una gran acción y el sueco sacó un duro disparo; Scherpen llegó a tocar el balón, pero no pudo evitar que el remate acabara dentro de su portería y vio cómo el Liverpool se adelantaba.

No mucho después, Scherpen volvió a dejar una imagen desafortunada. Gakpo habilitó a Isak con el exterior del pie, tras lo que el delantero se deshizo de su rival y empujó el balón por debajo del neerlandés, que había salido mucho de su portería: en menos de diez minutos, el Ipswich ya perdía 0-2.

En X, las reacciones no tardaron en dispararse. Un aficionado escribe: “He defendido a Scherpen cuando todos dudaban de él, pero ayer fue terrible. Creo que no tardaremos mucho en ver a Walton bajo palos”. Otro hincha fue todavía más duro: “Scherpen se despertó hoy y eligió ser inútil”.

Los aficionados también analizan su actuación en los goles. “Ese balón no puede entrar. No es fácil tirarse rápido al suelo si mides 2,06 metros, pero Scherpen ya estaba encima”, se lee, mientras que otro seguidor del Ipswich afirma: “Cometió dos errores graves, los dos porque no bajó lo bastante rápido. Con su altura, eso sigue siendo una preocupación”.

Tractor Boys Talk va un paso más allá y considera que el suplente Christian Walton debe tener una oportunidad bajo palos en el próximo partido. Walton fue todavía la pasada temporada el portero titular del Ipswich. "Fuera Scherpen", se escucha.

Aun así, no todo el mundo está dispuesto a dar por perdido a Scherpen de inmediato. El guardameta evitó antes del descanso que el Liverpool ampliara su ventaja con paradas a remates de Dominik Szoboszlai, y un aficionado pide paciencia: “No jugó bien, pero debemos seguir apoyándole. También hizo buenas paradas”.