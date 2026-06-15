Los aficionados españoles se volvieron contra Marc Cucurella durante el partido entre España y Cabo Verde. Este es el motivo

Marc Cucurella no es uno de los jugadores más queridos en España, como se vio el lunes en el partido del Mundial contra Cabo Verde. Parte de la afición española se volvió en su contra durante el encuentro.

El partido, dirigido por Luis de la Fuente, resultó decepcionante: España apenas superó la defensa de Cabo Verde y terminó empatando.

Cada vez que tocaba el balón, el defensa era abucheado e incluso llamado «Judas», probablemente por seguidores del Barcelona.

El lateral fichó esta semana por el Real Madrid, procedente del Chelsea, en un traspaso de unos 55 millones de euros. Antes parecía que iría al Barcelona, pero el acuerdo se frustró por los problemas financieros del club.

Además, se formó en la cantera azulgrana, lo que agrava la herida para muchos aficionados.

Antes, el periodista británico Ben Jacobs había indicado que su salida del Chelsea se debió en parte a la irrupción del joven holandés Jorrel Hato, cuyo excelente progreso llevó a los ‘blues’ a prescindir de Cucurella.