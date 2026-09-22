Los aficionados del Real Madrid ya están hartos de su carísimo fichaje récord tras solo ocho partidos

Los aficionados del Real Madrid están completamente hartos de Yan Diomande. El delantero marfileño fue fichado el pasado verano por 140 millones de euros procedente del RB Leipzig, pero todavía no ha impresionado.

El jugador de diecinueve años es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Más allá de que en 8 partidos todavía no ha marcado ningún gol y solo ha dado una asistencia, su comportamiento fuera del campo tampoco está exento de polémica.

El Real Madrid cayó el pasado domingo por 2-1 en el derbi madrileño ante el Atlético. El conjunto blanco es ahora cuarto en la liga española.

Diomande publicó un vídeo en TikTok un día después de la derrota contra el Atlético. El futbolista marfileño hizo un baile, mientras de fondo sonaba una canción con la letra: “140 millones es lo que pidieron. Siempre vendrán a criticarnos... Nosotros simplemente seguimos subiendo”.

Lo más probable es que el vídeo fuera una reacción a un mensaje de la mujer del delantero del FC Barcelona Karim Adeyemi. El alemán fue fichado por 22 millones de euros procedente del Borussia Dortmund y ha comenzado la temporada de forma espectacular.

Su mujer, Loredana, publicó el comentario "140 MILLION" en Instagram. Los aficionados y los medios lo interpretaron de inmediato como una dura pulla a Diomandé, que se marchó al archirrival Real Madrid por esa cifra descomunal, pero que todavía intenta encontrar su sitio allí.

Muchos aficionados del Real Madrid están furiosos en internet con el carísimo fichaje. Consideran que debe centrarse en el fútbol y que está dejando en ridículo al club con el vídeo.