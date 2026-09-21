Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, disputó otro derbi decepcionante, ya que su aportación ofensiva se limitó a un regate exitoso y dos disparos a portería, después de haber jugado algo más de 56 minutos.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, decidió sustituir a Vinicius Junior tras la expulsión de su compañero, el defensa Dean Huijsen, durante el encuentro que se disputó la tarde del pasado domingo y que terminó con victoria del Atlético (2-1) en el estadio Metropolitano.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que la discreta actuación de Vinicius en el estadio Metropolitano no fue más que otro episodio del inicio de esta temporada.

En ocho partidos oficiales, siete de ellos en LaLiga y uno en la Liga de Campeones de Europa, el brasileño solo ha marcado un gol junto a tres asistencias, además de haber sido objeto de silbidos en cada partido que ha jugado en el estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario catalán, lo peor de todo es que el rendimiento del jugador brasileño parece ir a peor, no a mejor, y a pesar de ello Mourinho lo defiende y le da confianza para recuperar su mejor nivel, aunque en realidad no es más que un suplente de los suplentes habituales de Mourinho.

Señaló que Mourinho confía en Vinicius, pero la afición del Real Madrid no confía en él y exige que se le siente en el banquillo de inmediato. Algunos sienten preocupación por no entender lo que le sucede, ya que esperaban que fuera el jugador decisivo que había sido en temporadas anteriores tras la renovación de su contrato, algo que hasta ahora no se ha materializado.

Por otro lado, el marfileño Yan Diomande mejora partido tras partido y aprovecha al máximo los minutos que le concede Mourinho. En el partido del derbi intentó el regate seis veces, tuvo éxito en cuatro de ellas y generó una ocasión de gol en casi 43 minutos de tiempo de juego efectivo, ofreciendo así una actuación mejor que la de Vinicius.

Esto no pasó desapercibido para la afición del Real Madrid, que exige que se siente a Vinicius en el banquillo y que Diomande se convierta en el nuevo jugador que ocupe el puesto de extremo izquierdo en el ataque del Real Madrid.

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