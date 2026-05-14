Los aficionados del Real Madrid lanzan un mensaje muy doloroso a Kylian Mbappé en su regreso ante el Real Oviedo

El jueves, Kylian Mbappé volvió al Real Madrid tras una lesión. Al entrar contra el Real Oviedo, el público del Bernabéu le silbó con fuerza y repitió la acción cada vez que tocó el balón.

El francés, ausente por lesión muscular, reapareció en el minuto 68 sustituyendo a Gonzalo García y fue recibido con una atronadora pitada que se repitió cada vez que tocó el balón.

La semana pasada se supo que la afición está harta de sus aires de estrella y una petición en línea para expulsarlo del club ya cuenta con millones de firmas.

Pese a sus 41 goles en 41 partidos, lo culpan de los males del club.

El equipo ha quedado fuera de la Champions y cedió la Liga a Barcelona tras perder 2-0 en El Clásico del domingo.

Se rumorea que tiene roces con Vinicius Jr. y Jude Bellingham.

Durante su reciente lesión pasó unos días en Sicilia, lo que tampoco gustó a la afición.

Además, The Athletic informó que Mbappé se enfureció en un entrenamiento con un asistente de Álvaro Arbeloa tras ser señalado fuera de juego en un partido interno.

Según Marca, Mbappé gana 35 millones de euros al año en el Real Madrid, incluidos bonos. Los aficionados del Real Madrid creen que, por esa cifra, no se entrega lo suficiente al club.