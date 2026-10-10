A los 13 minutos empezaron a planear aviones de papel y a volar bolas de papel y pelotas saltarinas en grandes cantidades desde la grada hacia el terreno de juego. Los aficionados del Rayo Vallecano expresaron así su descontento con la directiva del club.

«¡Presa, vete ya!», se leía en las pancartas que los aficionados levantaban. Raúl Martín Presa es el presidente del Rayo; ese era el mensaje: «¡Lárgate ya!» o «¡Desaparece ya!».

El árbitro José María Sánchez interrumpió primero el partido durante unos minutos, en los que los equipos del Rayo y del Athletic Bilbao, dirigidos por el exentrenador del BVB Edin Terzic, permanecieron en la zona interior del Campo de Fútbol de Vallecas, mientras los servicios de seguridad retiraban los objetos del terreno de juego.

Pero apenas unos minutos después de la reanudación del encuentro, con 0-0 en el marcador, se repitió el procedimiento. Sánchez tuvo que volver a interrumpir el juego y, tras consultar con los capitanes de ambos equipos y con los oficiales, decidió suspenderlo definitivamente.

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¿Qué críticas expresan los aficionados del Rayo Vallecano?

Un comunicado de la afición organizada del club madrileño, publicado vía X tras la suspensión del partido, explicaba la protesta contra la dirección del club encabezada por Presa y contiene numerosas acusaciones. Los hechos en Vallecas serían la expresión de años de descontento por el estado de las instalaciones, la dirección del club y el conflicto por la concesión del estadio, que provocó que el equipo tuviera que disputar sus primeros partidos como local en Butarque, según se señala en el comunicado.

Contexto: en julio, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte decidió que el Rayo debía disputar los tres primeros partidos de la nueva temporada de LaLiga en otro estadio, porque existían graves deficiencias de seguridad en su recinto habitual.

Los aficionados califican además la situación en su escrito de «insostenible» y anuncian nuevas medidas: «La afición del Rayo no lo va a permitir».

Ambos equipos arrancaron la temporada de forma irregular. El Rayo ocupa la 13.ª posición con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Terzic y el Bilbao encadenaban recientemente cuatro partidos sin perder (2V, 2E). Los dos primeros encuentros los habían perdido los vascos (actualmente, 10.º).