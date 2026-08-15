El PSV se marchó al descanso con una ventaja de 0-1 ante el Excelsior, pero en las redes sociales reina un gran descontento entre la afición del conjunto de Eindhoven. Sobre todo Paul Wanner está siendo duramente señalado por los seguidores del PSV.

Ruben van Bommel marcó a los cinco minutos el único gol de la primera parte. A ese tanto inicial le había precedido precisamente una ocasión enorme para Wanner. Joey Veerman dejó al centrocampista de veinte años solo ante la portería con un precioso pase al espacio, pero Wanner tardó demasiado y remató contra el guardameta Stijn van Gassel. Van Bommel aprovechó el rechace con sangre fría.

Tampoco en el resto de la primera parte logró Wanner causar una gran impresión. «Wanner es el mayor fichaje fallido», escribe un aficionado, mientras otro juzga con dureza: «Lo que hace ahí Wanner muestra en una sola acción todo lo que le falta». Un siguiente seguidor lo resume de forma aún más simple: «Paul Wanner, qué partido tan terriblemente malo estás jugando».

Por ello, cada vez se escucha con más fuerza el nombre de Kodai Sano. El japonés, que esta semana fue fichado procedente del NEC y que ante el Excelsior empieza en el banquillo, es señalado por varios aficionados como sustituto: «¡Sano por Wanner, por favor!».

El PSV pagó el año pasado alrededor de quince millones de euros por Wanner. «El Bayern nos ha estafado con Wanner», se escucha entre los aficionados. Otro seguidor se despediría del internacional austríaco en siete ocasiones: «Vender a Wanner, y rápido».

Mientras Wanner está siendo destrozado por las críticas, algunos compañeros sí reciben elogios. «Veerman está jugando una primera parte muy fuerte», escribe un aficionado, mientras otro afirma: «Veerman y Van Bommel están jugando de maravilla». Sobre todo destaca el pase de Veerman, después de que, según la afición, el PSV echara visiblemente en falta esa creatividad la semana pasada, cuando el jugador de Volendam estaba sancionado.