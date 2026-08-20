Los aficionados del Paris Saint-Germain están entusiasmados con Mika Godts. El club francés compartió el miércoles las primeras imágenes del entrenamiento del atacante, que provocaron una avalancha de reacciones.

Godts dio el paso la semana pasada del Ajax al PSG. En la transferencia están implicados más de cincuenta millones de euros.

El extremo belga disputó un total de 115 partidos con el club de Ámsterdam, en los que marcó 26 goles y dio 28 asistencias. Godts se convirtió en un jugador muy querido por la afición del Ajax.

A partir de la próxima temporada jugará, por tanto, en Francia, y también allí los aficionados ya se han entusiasmado. “Lo reconozco por la fluidez, por el hecho de que juega con la cabeza levantada, pie derecho, pierna izquierda, técnicamente muy cómodo, va a convertirse en un gran jugador del PSG”, reaccionó un aficionado a las imágenes.

Godts también aparece grabado entre risas con Achraf Hakimi y Vitinha, algo que se interpreta como una buena señal. “De verdad tienes que tener un nivel monstruoso durante el entrenamiento para que todo el mundo te sonría, hable contigo y se ría contigo desde el primer día”, afirma un seguidor.

“Entrena como si siempre hubiera formado parte del equipo”, ensalza otro. “Esto tiene muy buena pinta”, escribe alguien más. Es solo una pequeña muestra de las muchas decenas de reacciones positivas.



