Los aficionados del Newcastle United no entienden que Sean Steur tenga tan pocos minutos en el Newcastle United. El entrenador Matthias Jaissle prefiere a Nico González antes que al exjugador del Ajax, para disgusto de la afición.

Steur fue titular el 19 de septiembre ante el Hull City, al que derrotaron por 2-1. Después, el centrocampista solo jugó como suplente en los minutos finales. En algunos casos, Steur pasó los 90 minutos en el banquillo.

El fichaje millonario también comenzó en el banquillo el jueves ante el Everton (derrota por 3-1), en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Jaissle no dio entrada a Steur hasta el minuto 81, cuando el equipo perdía 3-0. Dan Burn marcó poco después para el Newcastle, pero demasiado tarde para evitar la eliminación copera.

Según Newcastle World, la reacción de los aficionados del Newcastle desplazados al partido cuando entró Steur fue reveladora. «La ovación más fuerte de la noche, procedente de los casi 8.000 seguidores desplazados, quizá no llegó con el tardío gol del honor de Burn, sino unos minutos antes, cuando Steur saltó al campo. Sin embargo, dadas las circunstancias, con el equipo perdiendo 3-0 y el partido prácticamente decidido, aquella ovación tenía una considerable dosis de sarcasmo».

Jaissle ya había dejado claro que prefiere a González, por lo que Steur tiene que conformarse con salir como suplente. El Newcastle volverá a enfrentarse al Everton el lunes, esta vez en la Premier League, y se espera que el exjugador del Ajax vuelva a estar en el banquillo.

Tras el pitido final del jueves por la noche, se escucharon fuertes abucheos desde la grada visitante. El Newcastle ha encajado nada menos que once goles en sus últimos cuatro partidos fuera de casa y, por tanto, parece muy vulnerable en defensa.

Steur dejó el Ajax el pasado verano para fichar por el Newcastle, que pagó 23,5 millones de euros por el neerlandés. Con diversas bonificaciones, la cifra total podría ascender a 27 millones de euros.