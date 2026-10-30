Los aficionados del Newcastle United no entienden que Sean Steur tenga tan pocos minutos. El entrenador Matthias Jaissle prefiere a Nico González antes que al exjugador del Ajax, para disgusto de la afición.

Steur fue titular el 19 de septiembre ante el Hull City, al que el Newcastle derrotó por 2-1. Desde entonces, el centrocampista solo ha jugado como suplente en los últimos minutos. En algunos partidos, Steur pasó los 90 minutos en el banquillo.

El fichaje millonario también comenzó en el banquillo el jueves ante el Everton (derrota por 3-1), en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Jaissle no dio entrada a Steur hasta el minuto 81, cuando el Newcastle perdía por 3-0. Dan Burn marcó poco después, pero demasiado tarde para evitar la eliminación copera.

Según Newcastle World, la reacción de los aficionados del Newcastle que viajaron al partido cuando entró Steur fue elocuente. «La mayor ovación de la noche, procedente de los casi 8.000 aficionados desplazados, quizá no llegó con el tardío gol del honor de Burn, sino unos minutos antes, cuando Steur saltó al campo. Sin embargo, dadas las circunstancias —el equipo perdía por 3-0 y el partido estaba prácticamente decidido—, aquella ovación tenía una buena dosis de sarcasmo».

Jaissle ya había dejado claro que prefiere a González, por lo que Steur tiene que conformarse con entrar como suplente. El Newcastle volverá a enfrentarse al Everton el lunes, esta vez en la Premier League, y se espera que el exjugador del Ajax vuelva a empezar en el banquillo.

Tras el pitido final del jueves por la noche se escucharon fuertes abucheos desde la grada visitante. El Newcastle ha encajado nada menos que once goles en sus últimos cuatro partidos fuera de casa y, por tanto, parece muy vulnerable en defensa.

Steur dejó el Ajax por el Newcastle el pasado verano. El club pagó 23,5 millones de euros por el neerlandés, una cifra que podría alcanzar los 27 millones de euros con diversas bonificaciones.