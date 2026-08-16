Sean Steur volvió a causar una gran impresión este sábado en el Newcastle United. El centrocampista, que llegó a comienzos del verano procedente del Ajax por 27 millones de euros, brilló en la derrota por 1-2 ante el Bayer Leverkusen.

El Newcastle se vio por detrás en el marcador este sábado por la tarde antes de que se cumpliera el primer minuto. Ibrahim Maza firmó el gol inaugural. El club inglés recortó distancias antes del descanso por medio de Malick Thiaw, pero acabó perdiendo en la recta final por un tanto de Victor Boniface.

Mientras tanto, los aficionados del Newcastle están seriamente preocupados por el rumbo del club. El técnico Eddie Howe dimitió durante la pretemporada, después de que fueran vendidos pilares como Sandro Tonali y Bruno Guimarães.

En la pretemporada, además, el Newcastle no deja de encadenar derrotas. Contra el Gateshead, de quinta categoría, fue un 1-1; el Bristol City FC ganó 4-1 al Newcastle, y también perdió ante el Everton (3-1) y el Leverkusen. Solo ganó al Valencia por 2-1.





Aun así, según los aficionados del club, hay un punto positivo: Steur. En X, alguien incluso escribe que siente pena por el jugador de Volendam. “Eso fue enormemente deprimente, otra vez. Sean Steur, dios mío, cuánto lo siento. Ha llegado a un equipo que no tiene calidad. Estamos en problemas si no se hacen fichajes.”

No es el único que tiene palabras de elogio para Steur. “Steur y el regreso de Lewis Miley fueron los únicos puntos positivos de hoy.” Otro llama a Steur la revelación de la pretemporada. “Sé que es solo la pretemporada, pero Steur es realmente un jugador top. Es bueno con el balón en los pies y siempre busca una solución hacia adelante.”

Otro aficionado más sostiene que Steur es el sustituto ideal de Guimarães. También se percibe incredulidad por el hecho de que el Ajax no pudiera ofrecerle un puesto fijo en el once inicial de cara a la próxima temporada.