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Los aficionados del Manchester United lanzaron pelotas de tenis al césped de Old Trafford para protestar contra los propietarios del club antes de presenciar una remontada dramática ante la Roma en la Champions League. El equipo de Michael Carrick, que atravesaba dificultades, remontó una desventaja de dos goles y consiguió una victoria por 3-2 que necesitaba desesperadamente gracias a la actuación decisiva de Matheus Cunha en los últimos minutos.

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Una remontada espectacular alivia la presión

El Manchester United puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar con una notable victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League. Los locales vivieron un inicio de pesadilla en Old Trafford y se vieron dos goles por detrás en los primeros 18 minutos.

Matìas Soule adelantó pronto a los visitantes y Donyell Malen amplió rápidamente la ventaja desde el punto de penalti. Sin embargo, un penalti transformado por Bruno Fernandes recortó distancias en la segunda parte y dio esperanzas al equipo de Michael Carrick.

Matheus Cunha se convirtió en el héroe del Manchester United al marcar dos goles en los minutos finales para completar la espectacular remontada. La celebración de su segundo tanto le costó una segunda tarjeta amarilla, pero su equipo resistió con diez jugadores para llevarse la victoria.

Carrick se centra en los jugadores

La crucial victoria dio un respiro muy necesario a Carrick, cuya continuidad ha estado sometida a un intenso escrutinio tras tres derrotas consecutivas. Sin embargo, el técnico del United insistió en que no sintió ningún alivio personal cuando sonó el pitido final.

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«Sinceramente, no», explicó Carrick, según recoge ESPN. «No sé si eso está bien o mal, si es normal o no, pero no sentí alivio. Me alegré de verdad por los jugadores. Podía sentir sus ganas de hacerlo bien y, para conseguirlo, tuvieron que esforzarse muchísimo... Por eso estamos todos aquí».

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Las protestas apuntan a los dirigentes del club

Antes de que se desarrollara la dramática acción sobre el césped, los aficionados frustrados expresaron su malestar con los propietarios del club. Los seguidores lanzaron pelotas de tenis al campo desde la grada de Stretford End, lo que provocó una breve interrupción del partido.

También cayeron globos verdes y dorados como parte de una protesta planificada contra la familia Glazer y Jim Ratcliffe, propietario de una participación minoritaria. La manifestación se programó expresamente para el minuto 21, en referencia a los 21 años de la controvertida propiedad de los Glazer.

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Los aficionados siguen indignados por el aumento del precio de las entradas y las graves dificultades del club sobre el terreno de juego. Ratcliffe ha supervisado la destitución de dos entrenadores desde que adquirió su participación minoritaria, pero el equipo sigue hundido en el 17.º puesto de la Premier League.

La atención se centra ahora en el Aston Villa

Pese a la monumental victoria europea, el Manchester United debe volver a centrarse rápidamente en la competición nacional. El inicio históricamente malo del club en la Premier League lo deja peligrosamente cerca de la zona de descenso.

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Carrick y sus jugadores afrontan el domingo una difícil prueba ante el Aston Villa. Conseguir dos victorias consecutivas antes del parón de selecciones podría ser vital para el futuro a largo plazo del entrenador en el club.