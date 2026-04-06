Los aficionados del Liverpool ponen a Alonso en un aprieto familiar

El español Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, se vio envuelto en una situación familiar embarazosa tras ser perseguido por aficionados del Liverpool.

Xabi Alonso está a punto de asumir el cargo de entrenador del Liverpool la próxima temporada, tras el deterioro de los resultados del equipo bajo la dirección del holandés Arne Slot.

Chabi Alonso era un objetivo del Liverpool antes de la llegada de Slot, pero prefirió quedarse una temporada más en el Bayer Leverkusen antes de decidirse por una breve etapa en el Real Madrid, que terminó con su destitución.

Según algunas informaciones, existe un acuerdo verbal entre Alonso y la directiva del Liverpool para que dirija a los Reds a partir del próximo verano, y se anunciará tras el final de la temporada actual.

Nagura Aramburu, esposa de Alonso, se ha visto obligada a desactivar los comentarios en sus publicaciones de Instagram debido a la gran cantidad de peticiones que recibe de los aficionados del Liverpool para que Xabi acepte entrenar a los Reds la próxima temporada.

Cabe recordar que el Liverpool se ha alejado esta temporada de la lucha por el título de la Premier League, además de haber quedado eliminado de la Copa de la Liga y de la FA Cup, y ahora busca defender sus opciones de conquistar la Liga de Campeones.



Lee también: Engreído y arrogante... La afición del Liverpool se vuelve contra Soboslai