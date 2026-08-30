Los aficionados del Feyenoord se sienten profundamente traicionados por su propia estrella

Anis Hadj Moussa está siendo duramente señalado por la afición del Feyenoord al descanso del Feyenoord - ADO La Haya. El Feyenoord se marcha al intermedio con una sorprendente desventaja de 0-1 y, sobre todo, la actuación del extremo derecho argelino está provocando mucha frustración en FR12.

También Mario Been se muestra crítico con Hadj Moussa en ESPN. “A menudo se esconde, no sigue a su rival y pierde muchos balones”, afirma el analista. “Se espera más de él. Tiene que dar forma al juego del Feyenoord, especialmente desde la banda.”

Been ve sobre todo un problema en el posicionamiento de Hadj Moussa. “Se mete hacia dentro demasiado rápido, lo que hace que cierre los espacios”, sostiene el exentrenador. Con ello, según Been, el extremo reduce los espacios precisamente en un momento en el que el Feyenoord necesita amplitud ante el compacto ADO.

El ADO se adelantó a los doce minutos después de que Oussama Targhalline perdiera el balón de forma desafortunada. Después, Rottier encontró a Ian Thomas, cuyo disparo se desvió en Tsuyoshi Watanabe y dejó sin opciones al guardameta Justin Ernst. A partir de ahí, el Feyenoord tuvo más del setenta por ciento de posesión, pero apenas logró abrir la defensa del conjunto de La Haya.

Hadj Moussa está claramente en el centro de las críticas de los aficionados. El atacante apenas logró superar a su marcador directo en la primera parte y perdió balones con frecuencia. “Moussa ha hecho absolutamente todo mal”, escribe un aficionado, mientras que otro pide de forma breve pero contundente: “Cambiad a Hadj Moussa.”

También se menciona con sarcasmo el supuesto valor de mercado del atacante de 24 años. “El Feyenoord quiere 35 millones por Moussa, 35 euros es más realista”, se lee en FR12. Otro aficionado incluso ve al lateral derecho Givairo Read generar más peligro: “Read es más peligroso arriba que Moussa.”

Por cierto, el propio Read no se libra por completo de las críticas. Un aficionado califica al lateral derecho de “sobrevalorado” y pone en duda las altas cantidades que se han mencionado en torno a su nombre. En contrapartida, su aportación ofensiva se utiliza precisamente para subrayar la decepcionante actuación de Hadj Moussa: “Read genera más acciones en el área que Moussa. Que intercambien posiciones.”