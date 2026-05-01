Los aficionados del Feyenoord reaccionan al unísono bajo la foto de Shaqueel van Persie

Buenas noticias sobre Shaqueel van Persie: el delantero de 19 años del Feyenoord ha vuelto a entrenar, anunció este viernes el club de Róterdam.

El club ha publicado una foto del jugador en el campo con el mensaje: «Bienvenido de vuelta, Shaqueel».

Bajo la publicación llueven los comentarios positivos. «¡Genial! ¡Ánimo, chico!», comenta alguien. «Sí, esperemos que juegue algún partido más», dice otro. Y alguien más escribe: «Qué bien».

El joven se lesionó la rodilla a finales de enero, durante el partido de la Europa League contra el Real Betis, y se temió una rotura de ligamento cruzado.

Días después, el club informó que las pruebas médicas descartaron cirugía.

El club, actualmente segundo en la VriendenLoterij Eredivisie, ya indicó que era «realista» que volviera a jugar este curso. Le quedan tres partidos: ante Fortuna Sittard (domingo), AZ (10 de mayo) y PEC Zwolle (17 de mayo).

Los de Róterdam buscan acabar segundos para entrar directo a la fase de grupos de la Champions; ahora tienen tres puntos de ventaja sobre el NEC.

Antes de lesionarse, Van Persie había brillado ante el Sparta Rotterdam con dos goles, uno de ellos de chilena, aunque el Feyenoord acabó perdiendo 3-4 en el último suspiro.