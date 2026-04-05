Los aficionados del Feyenoord no dan crédito a lo que ven en la entrevista a Valente: «¡Que devuelva el contrato ya mismo!»

Luciano Valente considera que el Feyenoord ha jugado una primera parte «estupenda», según declaró el centrocampista tras el decepcionante empate a 0-0 contra el FC Volendam en ESPN. Esta observación no ha sido bien recibida por los aficionados del Feyenoord.

«La primera parte me pareció bastante buena y así debe ser también contra el Volendam», afirma el jugador de Groninga, entre otras cosas, en la entrevista con la cadena de pago. «Pero tenemos que marcar nuestro gol». Por cierto, los de Róterdam no tuvieron muchas ocasiones de gol en la primera parte.

Raheem Sterling envió un balón justo al lado del poste y Gonçalo Borges disparó por encima del larguero desde unos quince metros. Por su parte, el FC Volendam tuvo una oportunidad de abrir el marcador a través de Aurelio Oehlers. El extremo disparó al lateral de la red tras un centro de Joel Ideho.

«Ya lo tenemos difícil y en partidos como este hay que aprovechar las ocasiones», opina Valente. «Además, creamos muy poco y en la segunda parte le hacemos el juego al Volendam. A ellos les gusta jugar al contraataque y nosotros perdíamos el balón a menudo, lo que les permitía sacar partido de su punto fuerte».

Esas palabras le valen al centrocampista las críticas pertinentes. «Oh, entonces me temo que he estado viendo otra cosa», reacciona un aficionado del Feyenoord en X. «¿Valente que le pareció bien la primera parte...», dice otro con incredulidad. «¡Que entregue su contrato ya mismo!».

«Estamos segundos sin jugar demasiado bien», continúa Valente en ESPN. «Las emociones de los aficionados son lógicas, pero no nos sirven de mucho. Tenemos que seguir semana tras semana y tenemos un único objetivo. Se avecina un partido muy importante. Seguimos segundos, por extraño que parezca», concluye.

La semana que viene se disputará en la Eredivisie un partido decisivo en la lucha por el segundo puesto y, con ello, una plaza en la Liga de Campeones. El Feyenoord viajará entonces a Nimega para enfrentarse directamente al NEC, que se encuentra a solo un punto de los de Róterdam. Por su parte, el FC Twente se encuentra a cuatro puntos del segundo puesto.