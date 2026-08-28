Los aficionados del FC Twente viajan a Leeuwarden pese a la prohibición del SC Cambuur

Los aficionados del FC Twente viajarán el domingo «como si nada» a Leeuwarden, según comunicaron a través de un comunicado las asociaciones de seguidores del club. Allí se manifestarán en la capital de Frisia contra la decisión del SC Cambuur, que recientemente determinó que los hinchas del Twente no serán bienvenidos este domingo en la grada visitante.

La prohibición está relacionada con los disturbios de la semana pasada en el Cambuur - Feyenoord. Aficionados del conjunto de Róterdam lanzaron fuegos artificiales en dirección, entre otros, al público local. Cinco seguidores del Cambuur resultaron heridos y sufrieron quemaduras, daños auditivos y lesiones oculares.

El Feyenoord, a diferencia del grupo de aficionados Rotterdam Radicals, se desmarcó de forma tajante de lo sucedido en el Kooi Stadion y decidió no llevar seguidores visitantes en sus dos próximos partidos fuera de casa, ante NEC (5 de septiembre) y PEC Zwolle (13 de septiembre).

El Cambuur decidió que necesitaba más tiempo para evaluar lo ocurrido y, en consecuencia, anunció que los aficionados del Twente no serán bienvenidos este domingo. Algo que ha causado incomprensión, entre otros, en la peña Cambuur Culture, que lo califica como una «medida completamente absurda».

Tampoco los aficionados del Twente están, lógicamente, contentos. «Hemos leído con creciente asombro la decisión de impedir la presencia de aficionados del Twente en Leeuwarden», se puede leer en el comunicado.

«Como un club/municipio no tiene bien organizada la situación, nosotros salimos perjudicados. Eso no tiene ningún sentido. Donde vaya el Twente, allí vamos nosotros. Así que también a Leeuwarden».

«Si no nos dejan entrar al partido, viajaremos igualmente a Leeuwarden para manifestarnos allí contra esta decisión y para ver el partido en la ciudad. ¡Os esperamos allí a todos! Hasta el domingo en Leeuwarden».

El FC Twente ha empezado la temporada de la Eredivisie de forma algo decepcionante, con tres puntos en dos partidos. El equipo de John van den Brom espera llevar este domingo a Leeuwarden la gran sensación que dejó su clasificación para la Conference League.

Los Tukkers quedaron emparejados el viernes en el sorteo con SC Freiburg (fuera), Pafos FC (en casa), Lincoln Red Imps FC (fuera), Kairat Almaty (en casa), Aarhus GF (fuera) y FC Thun (en casa). El Cambuur espera sumar ante el Twente su primer punto, o sus primeros puntos, de la temporada.



