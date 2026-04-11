Los aficionados del Ajax, sorprendidos en masa por la actuación de un jugador: «¡Que no vuelva a ser titular nunca más!»

Los aficionados del Ajax se sorprendieron con la actuación de Óscar Gloukh ante el Heracles el sábado. El israelí conquista a la afición con su juego.

Tras la salida de John Heitinga, Gloukh había quedado relegado, pero el sábado fue titular por primera vez bajo el mando de Óscar García.

El Ajax se adelantó pronto en Almelo: 0-1, con un remate de Mika Godts tras una salida innecesaria de Remko Pasveer. Un minuto después, Steven Berghuis hizo el 0-2.

Sin embargo, en las redes sociales, Gloukh es el hombre del que más se habla. «Gloukh juega bien, corre poco con el balón, da muchos pases en profundidad y siempre vuelve a tiempo. Quizás haya dado un giro», se puede leer.

«No he visto a Gloukh correr con el balón ni una sola vez, un poco tarde, pero el mensaje ha calado», escribe otro en X.

«Que no vuelvan a sacar a Gloukh del once titular; es genial tener un jugador que se atreve a pasar el balón hacia delante y que puede regatear a un rival, lo que crea espacios en ataque», se añade.