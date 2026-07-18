Daley Blind causó una excelente impresión en su regreso al once del Ajax. El defensa fue titular contra Olympiacos por primera vez desde su vuelta a Ámsterdam y los aficionados lo elogian en Ajax Showtime por su juego.

Formó pareja en el centro de la defensa con Aaron Bouwman y, según muchos espectadores, destacó por su tranquilidad con el balón, su juego de pases, su liderazgo y su posicionamiento.

«Blind es sencillamente el mejor, no me lo esperaba», escribe un aficionado en Ajax Showtime. Otro añade: «¡Blind! ¡Qué soberbio juega este tipo! Lo tiene todo bajo control».

Además, su aportación se considera clave para el equipo: «Estoy contento con Blind, va a ser importante esta temporada con su serenidad y sus pases», comenta un seguidor, mientras otro destaca que muestra «lo que significa la experiencia».

No obstante, algunos dudan de su velocidad y se preguntan cómo rendirá con espacios a su espalda: «La lentitud de Blind puede ser un problema».

A la hora de juego fue reemplazado por Ahmetcan Kaplan. Mientras Blind recibe elogios, otros compañeros son duramente criticados. Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal y Kasper Dolberg escuchan las peores opiniones.

«Berghuis ya no da la talla», «Gloukh se queda corto en todo», «Qué flojo Dolberg» y «Wijndal es un desastre» son algunas de las reacciones más contundentes.

Mika Godts, junto a Blind, es la otra nota positiva: se le ve como el delantero más peligroso del Ajax y un seguidor asegura que «a ratos está por encima del resto». Otro añade: «Ni quiero imaginar que lo vendan».