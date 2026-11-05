Los aficionados del Ajax piden con cánticos que el jugador más destacado vaya a la selección de Países Bajos: «No sé si es suficiente»

El Ajax logró el jueves por la noche una contundente victoria en la Conference League ante el FC Midtjylland (1-6), y Owen Wijndal fue uno de los goleadores. El lateral izquierdo, que también dio la asistencia para el 1-4, atraviesa un buen momento y, tras marcar, los aficionados del Ajax presentes corearon su nombre para pedir su convocatoria a la selección neerlandesa.

«¡Wijndal a la selección neerlandesa, oh, oh, oh!», se oyó después de que el lateral izquierdo anotara el 1-3 ante los daneses, que jugaban con diez. El defensa juega casi siempre desde que Caio Henrique está lesionado, aunque el brasileño está ya casi recuperado.

Los aficionados del Ajax han criticado a Wijndal en numerosas ocasiones durante los últimos años, pero ahora corearon su nombre para pedir su convocatoria a la selección neerlandesa, quizá con cierta dosis de cinismo. El entrenador Míchel Sánchez no sabe si el seleccionador Xavi Hernández lo convocará. «Ese no es mi trabajo», dice el español entre risas.

«Estoy enormemente contento con mis jugadores y los defiendo hasta la muerte. Tengo una plantilla muy joven, con muchísimo talento. Estoy convencido de que tenemos una plantilla capaz de hacer un gran trabajo este año. Owen está haciendo todo lo posible para llamar la atención».

Próximos partidos TWE Eredivisie 08:30 AJX

«No sé si será suficiente. Pero lo está haciendo fenomenal y estoy muy contento con todos mis jugadores. Para cualquier futbolista es un sueño representar a su país. También lo será para Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse, Jorthy Mokio...»

«Son jugadores jóvenes que tienen como objetivo llegar a la selección nacional. Ojalá alguno de nuestros jugadores neerlandeses pueda incorporarse con el tiempo a la selección neerlandesa. Sería fantástico, porque significaría que aquí las cosas van muy bien», afirmó Míchel.

Wijndal, de 26 años y con contrato hasta mediados de 2027, ya ha disputado once partidos internacionales con la selección neerlandesa. Tras debutar en octubre de 2020 contra México, también fue un jugador valorado en la selección durante el primer semestre de 2021. Después, el futbolista de Zaandam desapareció de las convocatorias.