Los aficionados del Ajax le ponen un 4 a un hombre tras el duelo ante el AZ: «¡Estamos hartos de él!»

Tras el partido contra el AZ, los aficionados del Ajax cargaron contra un jugador: Oscar Gloukh. El israelí entró por el lesionado Julian Brandt a los 40 minutos de juego, pero no logró destacar.

Gloukh ha disputado ya once partidos esta temporada en la VriendenLoterij Eredivisie, en los que ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. Contra el AZ no tuvo afinada la puntería.

Cuando el Ajax empezó a encontrar más espacios al final del partido, el centrocampista tuvo la oportunidad de sentenciarlo. Un disparo bloqueado en el minuto 85 frustró especialmente a su compañero Steven Berghuis, que quería recibir el balón.

A los aficionados del Ajax tampoco les gustó aquella jugada. «Gloukh, en serio, ¿alguna vez ha vestido la camiseta del Ajax alguien más egoísta? ¡Esto es insoportable! Dale el balón a Berghuis y es el 2-0», escribió el aficionado del Ajax Larry en X.

«Ese Gloukh, ¿eh? Está claro que lo suyo no va a funcionar… Qué palo de regaliz tan egoísta y con anteojeras…», escribió Indocied. Rob también está «completamente harto» de Gloukh.

En Ajax Showtime, los usuarios pueden puntuar a los jugadores del Ajax. Tras el duelo contra el AZ, Marc ter Stegen recibió la nota más alta. El portero obtuvo un 7,5, ligeramente por encima de Sofyan Amrabat (7,3) y Lucas Rosa (7,2).

La nota más baja fue para Gloukh. Los usuarios de AS le dieron un 4 por su partido contra el AZ.