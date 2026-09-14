Joeri Heerkens volvió a cometer un error grave este lunes por la noche con el Jong Ajax. El guardameta quedó especialmente señalado en el gol inicial del Jong FC Utrecht y está recibiendo una avalancha de críticas en las redes sociales. Para colmo, Heerkens vio además una absurda tarjeta roja en el tramo final y el Jong Ajax acabó cayendo por un contundente 6-1.

A los doce minutos, Wessel Kooy peinó de cabeza una falta hacia la portería de Ámsterdam. Heerkens parecía poder blocar el remate con facilidad, pero acabó dejando escapar el balón de sus manos y vio cómo cruzaba la línea de gol: 1-0.





El nuevo error de Heerkens, que el mes pasado también ya cometió otro fallo, provocó muchísima reacción entre los aficionados del Ajax. “Otro error garrafal. Y lo siguen poniendo”, se lee en X, mientras que otro seguidor saca una conclusión dolorosa: “No veo aquí a un futuro portero del primer equipo del Ajax”.

También en Ajax Showtime las reacciones son despiadadas. “Mejor que devuelvan a Heerkens. No vale y no va a valer”, escribe un aficionado, mientras otro se pregunta: “¿Cuántas veces más puede seguir fallando?” Otro hincha también es claro: “¿Por qué ese tipo sigue siendo titular?”

El descontento aumenta porque Heerkens ya había cometido varios errores muy evidentes anteriormente esta temporada. A principios de agosto calculó muy mal un disparo de Martin Vetkal con el Jong Ajax ante el FC Dordrecht, apenas seis días después de haber visto cómo un pase atrás de Youri Baas acababa en su propia portería tras tocar en él en el partido del primer equipo contra el FC Volendam.

El Jong Ajax cae sin opciones; Heerkens ve la roja

También tras el descanso, el Jong Ajax siguió mostrándose vulnerable, aunque los de Ámsterdam ofrecieron una mejor imagen en ataque. Jeshurun Simeon y Gerómino Spina tuvieron ocasiones para recortar distancias, pero en el otro lado el Jong FC Utrecht volvió a golpear por medio de Björn Menzo, que superó a Heerkens por el palo corto: 4-0.

Después, Levi Acheampong estrelló un balón en el larguero y un remate de Simeon fue sacado sobre la línea, tras lo cual Emmanuel Chigozie Owen amplió aún más la diferencia con su segundo gol de la noche. Diego Pugno marcó el gol del honor para el Jong Ajax a cinco minutos del final tras una acción previa de Jano Monserrate, pero el sufrimiento aún no había terminado.

Heerkens volvió a cometer un error muy evidente en el tramo final al disparar el balón contra Massien Ghaddari, tras lo cual llegó el 6-1. Ya en lo más profundo del tiempo de descuento, el guardameta completó su noche dramática al tocar el balón con la mano fuera del área y ver la roja, por lo que el Jong Ajax terminó el partido con diez hombres.







