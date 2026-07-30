Los aficionados del Ajax exigen masivamente la salida de su propio jugador: «¡No es lo bastante bueno! ¡Fuera con él!»

Oscar Gloukh está siendo duramente criticado por los aficionados en Ajax Showtime durante la primera parte del Ajax contra el FK Vojvodina. Según muchos seguidores, el centrocampista está jugando con demasiada imprecisión, opta demasiado a menudo por la solución más complicada y vuelve a no causar una impresión convincente en el equipo de Ámsterdam.

El Ajax tuvo el control durante prácticamente toda la primera parte y generó grandes ocasiones por medio, entre otros, de Kasper Dolberg, Davy Klaassen y Mika Godts. Godts incluso estrelló un bonito globo en el larguero, tras lo cual el Vojvodina golpeó en su primera gran ocasión por medio de Crnomarkovic a la salida de un córner: 0-1. Sin embargo, la ventaja serbia no duró mucho, ya que en el tiempo añadido de la primera parte Klaassen cabeceó el 1-1 después de que Youri Regeer peinara el balón de cabeza hacia el segundo palo. Ese fue también el resultado al descanso.

Entre los aficionados del Ajax reina el descontento. Sobre todo Gloukh está recibiendo duras críticas en las reacciones. “Gloukh de verdad no va a funcionar en el Ajax. Simplemente no encaja”, escribe un aficionado en Ajax Showtime, mientras que otro afirma: “Velocidad de ejecución e inteligencia de juego, 0.”

También se critica su pase y su control del balón. “El pase de Gloukh a veces es realmente estremecedor”, se lee, mientras que otro aficionado le reprocha volver a hacer “ese regatito de más”. Su primer control y sus decisiones con balón también están a menudo en el punto de mira.

Una parte de los aficionados incluso va un paso más allá y pide abiertamente la salida del israelí. “De verdad hay que intentar vender a Gloukh”, escribe un seguidor, mientras que otros reaccionan con “¡Hay que dar salida a Gloukh!”, “No soy fan de Gloukh, que lo pongan en venta” y “Oscar está con un gran lazo a su alrededor, en primera fila del escaparate de Jordi después de esta noche.”

Dolberg comparte el mal momento tras desaprovechar varias ocasiones. “Madre mía, Dolberg, ¿cuántas oportunidades necesitas?”, se pregunta un aficionado, mientras que otro sentencia con dureza: “Dolberg ya está acabado con nosotros.”

En cambio, las reacciones sobre Daley Blind son casi exclusivamente positivas. El veterano es elogiado por su posicionamiento y su capacidad para sacar el balón jugado: “Blind es realmente muy inteligente a nivel posicional” y “Qué alivio en la salida de balón”, escriben dos aficionados.

Rosa también puede contar con mucho reconocimiento por parte de la afición. Su precisión en el pase y sus impulsos ofensivos llaman la atención, como demuestran reacciones como “Rosa mete unos balones jodidamente tensos cada vez, ¡top!” y “Rosa incluso ha encontrado hoy su Dani Alves interior.”

Para Youri Regeer, el ambiente es bastante menos positivo. Al centrocampista se le ve desaparecido y ralentizando el juego: “¿También está jugando Regeer?” y “Le quita todo el ritmo, ofrece poco en la salida de balón y siempre juega en horizontal”, rezan dos reacciones muy elocuentes.