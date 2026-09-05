Los aficionados del Ajax están completamente hartos de su propio jugador tras una «acción escandalosa» en el Ajax-PSV: «¡Cámbialo ya!»

Aunque el Ajax - PSV está siendo un duelo muy igualado en la primera parte, los aficionados del conjunto de Ámsterdam están de todo menos satisfechos. Principalmente Oscar Gloukh está provocando mucha irritación entre los hinchas ajacied.

El israelí volvió a tener la oportunidad de mostrarse desde el inicio en el extremo izquierdo en este gran partido, pero hasta ahora está dejando una impresión desafortunada. Sus disparos fueron bloqueados y también en defensa está cometiendo errores.

La frustración alcanzó su punto álgido cuando en el minuto 27 Gloukh decidió dejar marcharse a Sergiño Dest, su rival directo. Eso permitió a Guus Til quedarse en una posición prometedora ante la portería, aunque su remate acabó marchándose muy por encima del arco.

«Ahora Gloukh, en realidad, simplemente se rinde y hace gestos a sus compañeros: “Sí, ya no llego. Vosotros tenéis que solucionarlo”», observa también el comentarista de ESPN Vincent Schildkamp. «Gloukh, sencillamente, no tiene pulmones para seguirle el ritmo a Dest toda la noche».

Que Gloukh, al parecer, no pueda seguirle el ritmo físicamente es algo que a los aficionados del Ajax no les importa. «Cambiad a Gloukh ya», es una reacción muy repetida. «Esto es realmente escandaloso», se oye. «Gloukh es uno de los peores jugadores que he visto en el Ajax».

El clamor por Abdellah Ouazane, el talento de diecisiete años que ha dejado una excelente impresión en las últimas semanas, suena de forma masiva. «¿Por qué no juega Ouazane? Es cinco veces mejor jugador que Gloukh», escribe alguien. «Que Gloukh se vaya rapidito a la ducha y que entre Ouazane», dice otro.