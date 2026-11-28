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Solo queda una noche para la 202.ª edición del Clásico. Como es tradición, los aficionados del Feyenoord y del Ajax animaron con fuerza a sus jugadores el sábado, un día antes del partido.

En Róterdam, donde el domingo se disputará el Clásico, miles de aficionados acudieron a Varkenoord. Con cánticos y bengalas encendidas, apoyaron con fuerza al equipo de Giovanni van Bronckhorst, que atraviesa un mal momento. Los aficionados y los jugadores de la plantilla se acercaron unos a otros hacia el final del entrenamiento.

Para el Feyenoord, el Clásico es este año más que un Clásico. Su última victoria se remonta al 17 de octubre. Empató los tres encuentros siguientes y perdió los cuatro más recientes.

Ahora está a tres puntos del Ajax y una derrota ante su eterno rival podría resultar decisiva al final de la temporada. Por el contrario, una victoria le bastaría para igualar a puntos en la clasificación al equipo de la capital y recuperar las buenas sensaciones.

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Los aficionados más entregados también se hicieron oír en De Toekomst. La plantilla de Míchel Sánchez realizó una sesión de entrenamiento ligera mientras, al fondo, los seguidores saltaban sin parar en la grada Bobby Haarms.

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Se aprecia el buen ambiente que reina en la plantilla. Tolu Arokodare, por ejemplo, agarra con fuerza a su entrenador, que disfruta del momento con una amplia sonrisa.

El momento más lamentable fue la pancarta que hacía referencia a la guerra. En ella se lee «bloody Sunday», bajo una imagen de la silueta de Róterdam y varios bombarderos. Es una alusión al bombardeo de Róterdam del 14 de mayo de 1940. Más tarde se supo que también hubo aficionados del Feyenoord que se comportaron de forma indebida.

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El Ajax ha ganado nada menos que siete de sus últimos ocho partidos. Entre semana se impuso con contundencia al FC Thun. Con la ayuda de dos golazos de Rayane Bounida y Steven Berghuis, exjugador del Feyenoord, venció por 4-0.

Consulta aquí la probable alineación del Feyenoord. La probable alineación titular del Ajax se puede consultar aquí .