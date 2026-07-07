Los aficionados del Ajax culpan en masa a un solo hombre de la marcha de Steur

El posible fichaje de Sean Steur por el Newcastle United genera debate entre la afición del Ajax. Según el Algemeen Dagblad, el club holandés podría recibir hasta 27 millones de euros por el centrocampista de 18 años, incluyendo bonificaciones. En Ajax Showtime, los seguidores reaccionan a la noticia.

Aunque a muchos les duele ver marchar a un canterano, la mayoría entiende que el Ajax no puede rechazar semejante cifra, sobre todo porque Steur, cuyo contrato vence en 2028, se niega a renovar.

«27 millones... una locura; con este dinero podemos seguir reforzando el equipo y probablemente esto facilite futuros fichajes de grandes nombres», comenta uno. Otro añade con incredulidad: «¡27 millones es una buena cantidad por Steur! Qué traspaso más extraño».

Algunos piden destinar el dinero a fichajes. Un aficionado lamenta la marcha del jugador, pero reconoce los beneficios. «Por otro lado, si con ello se puede retener a Godts y reforzar la plantilla en posiciones clave como el 6 y el 9, no se puede dejar pasar. Sobre todo si Steur no quiere renovar».

Otro seguidor añade que, para un club holandés, es imposible rechazar semejante cifra por un joven sin renovación. Varios hinchas piden destinar el dinero a un nuevo mediocentro y un delantero.

Al mismo tiempo, muchos dudan de la decisión del propio Steur. «A Steur se lo van a comer vivo en la Premier League. ¡Qué decisión más estúpida!», escribe un aficionado. Otro añade que «aún no está maduro». Un tercero vaticina su fracaso y sentencia: «No volveremos a saber de él; acabará en Turquía o Grecia».

Los aficionados del Ajax critican al padre de Steur.

Las negociaciones entre el Ajax y Steur se han alargado durante meses, y su entorno, especialmente su padre, habría influido en la falta de acuerdo.

Un seguidor lo resume así: «Ahora mismo Steur se ahoga en la Premier. Primero debería ser clave en el Ajax. Seguro que su padre tiene que ver. Cuando el dinero vale más que la ambición deportiva...».

Otro lo llama «el lobo del dinero» y un tercero celebra que el Ajax se haya «librado de las tonterías del padre Steur».