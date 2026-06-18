Los aficionados de la República Checa y Sudáfrica están hartos y organizan una protesta conjunta con silbidos

Los espectadores del partido entre la República Checa y Sudáfrica expresaron su descontento durante la segunda «pausa de refrigeración».

En el minuto 67, el árbitro pitó el «descanso para refrescarse», medida instaurada por la FIFA en este Mundial. Inmediatamente, los aficionados de ambos equipos silbaron con fuerza, creando un estruendoso concierto de silbidos.

Durante esas pausas, los jugadores beben agua y los entrenadores pueden indicar cambios tácticos.

Virgil van Dijk ya había criticado estas pausas al inicio del Mundial.

«He visto casi todos los partidos hasta hoy (domingo) y no me gusta que se emitan anuncios constantemente durante las pausas para hidratarse. Eso no es lo mejor para los telespectadores».

«Si hace mucho calor, bien; pero hay que valorarlo partido a partido», añade el capitán de Holanda. Sus palabras tuvieron amplia repercusión en los medios.