Los aficionados de la AS Roma reciben una noticia emotiva justo antes del Derby della Capitale

Stephan El Shaarawy dejará el AS Roma al final de esta temporada. Llegó en 2016, se marchó temporalmente entre 2019 y 2021, y ahora se despide definitivamente.

El viernes, a través de Instagram, el jugador —cuyo contrato expira— anunció su salida. «Hay lugares que se convierten en tu hogar sin que te des cuenta. Y entonces, un día, te das cuenta de que era mucho más que eso. Eran personas, emociones, la vida. Para mí, estos diez años han sido todo eso».

El extremo de 33 años se muestra agradecido por su etapa en la Roma y asegura que ha creado recuerdos para toda la vida. «Ganar la Conference League nos unió más y siempre lo llevaré conmigo».

La Roma aún tiene dos partidos: el domingo jugará el Derby della Capitale ante la Lazio y luego visitará al Hellas Verona. «El derbi será mi último encuentro en el Olímpico. No hay mejor manera de despedirme que dando todo sobre el campo».

Para cerrar, agradece al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición: «Me voy, pero una parte de mí se quedará aquí. Porque algunas historias nunca terminan del todo; solo cambian de forma».

Llegó en enero de 2016 cedido por el Milan, se incorporó en verano y, tras un breve paso por el SH Shenhua en 2019, regresó en 2021.

La Roma lucha por un puesto en la Liga de Campeones: necesita acabar entre los cuatro primeros. Napoli (70), Juventus (68) y Milan (67) están por encima, mientras que la Roma empata con el Milan.