Los aficionados belgas ya sacan una conclusión unánime sobre el seleccionador Mark van Bommel

En Bélgica ya se han sacado las primeras conclusiones sobre el nuevo seleccionador Mark van Bommel. Aunque el neerlandés todavía ni siquiera se ha puesto realmente manos a la obra en la federación belga, los aficionados ya se topan con un posible gran problema.

La Dernière Heure realizó una encuesta en la parte francófona de Bélgica para sondear si se ve a Van Bommel como el sucesor ideal de Rudi Garcia. ¿Qué ocurre? El 90 por ciento de la gente no está en absoluto convencida.

Todo tiene que ver con el hecho de que Van Bommel todavía no domina el francés. Especialmente en Valonia, la mayor región francófona de Bélgica, se considera algo crucial para ser un seleccionador exitoso.

Van Bommel, mientras tanto, está decidido a rendir y por eso no oculta que quiere mejorar inmediatamente su francés. En su carrera como jugador ya demostró anteriormente que hablaba español, alemán e italiano a gran velocidad tras su llegada a Barcelona, Múnich y Milán, respectivamente.

Eso, en cualquier caso, dará esperanza a los belgas, porque en general sí existe la convicción de que Van Bommel lo hará mejor que Garcia, que en el pasado Mundial tomó una serie de decisiones llamativas. “Pero eso tampoco es tan difícil”, se puede leer en Het Laatste Nieuws.

Para llegar mejor a los jugadores francófonos, por ahora se recurrirá sobre todo al asistente Maarten Martens. El exinternacional habla francés con fluidez y por ello puede ser un enlace importante entre Van Bommel y los internacionales francófonos.

En cualquier caso, el propio Van Bommel tiene muchas ganas de empezar en su nuevo trabajo. “El éxito nunca está garantizado, pero sí el trabajo duro, la honestidad y la dedicación. Lo daremos todo para ayudar a este equipo a mejorar cada día y hacer que la población belga se sienta orgullosa. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados, y de empezar juntos este nuevo capítulo”, dijo.