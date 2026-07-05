Los 70 millones frenan el sueño del Barcelona... ¡y hay una única solución para salvar el fichaje!

El Barcelona se enfrenta a un gran obstáculo financiero para fichar a Rafael Leão, estrella del Milan y de Portugal, tras la valoración del club italiano de entre 60 y 70 millones de euros. Una cifra que supera las posibilidades económicas actuales del club catalán, por lo que la cesión con opción de compra obligatoria sería la única solución viable.

Según «La Gazzetta dello Sport», el Barça sigue la situación del extremo de 27 años, mientras que el nuevo técnico del Milan, Rubén Amorim, no lo incluye en sus planes, lo que facilita su salida.

La situación se complica tras los 70 millones pagados por Anthony Gordon (más 10 en complementos). y ahora busca a Julián Álvarez en un trato que superará los 100 millones, por lo que sus arcas no soportan más cargas.

Pese a todo, el Milan no descarta una cesión con obligación de compra, fórmula que permitiría al Barça fraccionar el pago.

Liao tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar su valía ante los ojos de los aficionados, ya que se prepara para enfrentarse a la selección española mañana lunes en los octavos de final del Mundial.

Liao fue titular por primera vez con Portugal en la ronda de 32 ante Croacia, jugó los 90 minutos y asistió a Gonçalo Ramos en el gol del tiempo de descuento, tras haber sido suplente en los tres partidos de la fase de grupos.

Deco, director deportivo del Barcelona, viajará a Estados Unidos para ver algunos partidos del Mundial, lo que refuerza la posibilidad de que siga de cerca el rendimiento de Liao antes de tomar una decisión definitiva sobre su fichaje.