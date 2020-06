Los 10 momentos más destacados de la carrera de Martín Palermo

El Loco tuvo una trayectoria de película, se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca y protagonizó situaciones inolvidables.

Martín Palermo es mucho más que el máximo goleador en la historia de Boca. El Loco se ganó un lugar en el corazón de la mayoría de los hinchas argentinos, sean o no fanáticos del Xeneize, a partir de una trayectoria increíble, en la que protagonizó todo tipo de situaciones, de las felices y de las otras.

Este 22 de junio de 2020, a 10 años del día en que el Titán le puso el broche de oro a su carrera con aquel inolvidable gol frente a Grecia, en el que era su debut absoluto en una Copa del Mundo a los 36 años, en Goal hacemos un repaso por los 10 momentos más destacados de una carrera de película.

COLOMBIA Y EL RÉCORD MENOS DESEADO

A raíz de sus grandes actuaciones en el Boca bicampeón de Carlos Bianchi, Marcelo Bielsa decidió convocar a Palermo para que juegue la de , en 1999. Aquel certamen significaba para el goleador una gran chance de establecerse dentro de la Selección argentina y el comienzo era prometedor, gracias a su doblete frente a en el debut. Pero en la segunda jornada pasaría lo impensado: el 4 de julio, la Albiceleste enfrentaba a en el Estadio de Luque y esa noche, el lungo del flequillo pintado de rubio marcaría un récord Guiness, tras fallar no uno, ni dos, sino ¡tres! penales en un mismo partido. Los dos primeros, desviados y el tercero, detenido por el arquero Calero.

EL GOL 100, CON LA RODILLA ROTA

Palermo ya era el ‘9’ afianzado e indiscutido de Boca, luego de haber aportado 20 goles en 19 partidos –cifra récord para el fútbol argentino en campeonatos cortos- para la conquista del Apertura ’98. Pero el 13 de noviembre de 1999 se daría el primer capítulo especial en la historia del goleador: en la fecha 14 del Apertura, Boca, bicampeón y en busca de lograr el primer tricampeonato de su historia, visitaba a , en un partido en el que el Titán buscaba su grito centenario en el profesionalismo. Lo logró, pero ¡con los ligamentos cruzados de la rodilla derecha rotos! Si, en una pierna, metió su tanto número 100 en Primera División. Fue victoria 2-1 y el inicio de una extensa recuperación.

EL 'MULETAZO', UN REGRESO SOÑADO

Tras un semestre completo de inactividad por la lesión frente a Colón, el Loco reapareció en mayo de 2000 frente a River, en la vuelta de los cuartos de final de la . Salvo él y Carlos Bianchi, nadie esperaba que el delantero ingresara en aquel Superclásico que definía el pase a semifinales del certamen continental. Incluso, Américo Gallego, técnico del Millonario en ese entonces, había manifestado en la previa: "Si ellos ponen a Palermo, yo lo pongo a Enzo (Francescoli)". Finalmente, el Tolo tuvo que comerse sus palabras. El ‘9’ entró en muletas y le puso la frutilla a la torta con un gol suyo que sirvió para redondear un 3-0 que le daba la clasificación a su equipo y otro capítulo tan particular como emotivo para su novelesca historia.

DOBLETE INTERCONTINENTAL (Y GALÁCTICO)

Boca se quedó con la Libertadores 2000 tras derrotar a Palmeiras, como visitante y por penales. Así, se ganó el derecho de viajar a para jugar la frente al , el campeón de la . Fue el 28 de noviembre de 2000 y el Loco volvería a decir presente. En apenas cinco minutos de partido, Palermo anotó un doblete que le permitió a los dirigidos por Carlos Bianchi derrotar al Merengue de los Galácticos y consagrarse campeones del mundo.

UNA LESIÓN INCREÍBLE

Luego de la consagración en Japón frente a Real Madrid, Palermo fue vendido a . En el Submarino Amarillo, el Loco no mostró el mismo nivel que tenía en el Xeneize, pero aún así aportó su cuota goleadora. Sin embargo, su paso por es recordado por la increíble lesión que sufrió a fines de 2001, en un partido frente a por la : tras anotar un tanto, el Loco se acercó a celebrar con el reducido grupo de hinchas que se ubicaba en la tribuna detrás del arco, pero la presión que ejerció ese manojo de personas sobre el pequeño muro que separaba el campo de juego de la grada causó un derrumbe de la estructura, que cayó por completo sobre la pierna del Titán. Fractura de tibia y peroné y, otra vez, a afrontar una larga rehabilitación.

EL GOL IMPOSIBLE (VOLÚMEN I)

Si Carlos Bianchi alguna vez lo bautizó como "El optimista del gol" fue por tantos como el que el Loco le marcó a Independiente en el Clausura 2007. El 24 de febrero, por la tercera fecha, Boca visitaba al Rojo, que hacía de local en la cancha de Racing, y Palermo se dio el gusto de anotar el gol más lejano que anotó en su carrera: los 61 metros de distancia que lo separaban del arco custodiado por Oscar Ustari no asustaron al delantero, que en el último minuto del partido recuperó la pelota y, sin pensarlo dos veces, remató desde la mitad de cancha para sellar el triunfo 3-1 del equipo de Miguel Ángel Russo.

EL GOL IMPOSIBLE (VOLÚMEN II)

Si el tanto de mitad de cancha contra Independiente había sido increíble, qué decir del que le hizo a Vélez, un par de años después, por el Apertura 2009. En la mismísima Bombonera, el arquero rival, Germán Montoya, salió muy lejos a rechazar una pelota, Palermo la encontró a 38,4 metros de distancia del arco y de cabeza (si ¡a casi 40 metros del arco y de cabeza!) la mandó a guardar. Otro golazo para agregar a su interminable listado.

EL SALVADOR BAJO LA LLUVIA

En octubre de 2009, Palermo fue citado a la Selección argentina para disputar las últimas dos fechas de Eliminatorias, en las que la Albiceleste se jugaba la clasificación a 2010. Sin el cartel de los demás delanteros del plantel, el Loco comenzó en el banco de suplentes el partido frente a Perú de la 17° jornada, pero luego de que el visitante empatara y dejara al equipo prácticamente afuera del Mundial, Diego Armando Maradona lo mandó a la cancha. Con el partido a punto de terminar, bajo una intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento que parecían efectos especiales de una película, apareció él -¿quién si no?-, para marcar el agónico 2-1 que dejaba con vida a

UN GRITO MUNDIAL

Como premio por aquel gol a Perú, a los 36 Palermo fue convocado por Maradona para jugar su primer Mundial, en Sudáfrica 2010. Con Messi, Tévez e Higuaín como titulares, parecían nulas las chances de que el Titán tuviera la posibilidad de disputar al menos algunos minutos en un Mundial. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos, contra Grecia, el DT lo hizo ingresar y el Loco le respondió con lo que mejor sabía hacer: tras un potente remate de Messi, Palermo encontró el rebote y de primera remató con su pierna menos hábil -la diestra- para redondear la victoria argentina y lograr lo único que le faltaba a nivel personal: un gol en una Copa del Mundo.

EL QUINTO GOLEADOR DE LA HISTORIA

En abril de 2010, Palermo superó a Roberto Cherro y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca. Pero ese no sería su último récord: el 5 de junio de 2011, en su antepenúltimo partido como profesional, el Loco anotó uno de los goles en el empate 2-2 de Boca como visitante frente a Tigre, llegó a los 227 tantos en Primera y superó por un tanto a José Sanfilippo, para convertirse en el quinto máximo artillero de la historia del fútbol argentino.

BONUS TRACK: UN INCREÍBLE REGALO DE DESPEDIDA

En el penúltimo partido de su carrera y último en el estadio de Boca, el gran goleador vivió una jornada más que emotiva. Fue seguido por una caravana de gente desde el hotel en el que concentraba el plantel hasta la cancha y luego, ya en el campo de juego, las felicitaciones, saludos y aplausos parecían no terminar más. Luego del anecdótico 1-1 ante , todo Boca homenajeó al Titán, que finalizó la jornada con un regalo tan particular como lo fue toda su carrera: el club decidió regalarle a Palermo ese marco que durante tantos años obsesionó a Palermo. Sí, el ‘9’ se llevó a su casa uno de los arcos de La Bombonera. Para no olvidarse jamás quién fue y todo lo que logró.