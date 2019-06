Lorenzo Serra Ferrer deja de ser vicepresidente deportivo del Real Betis

El mallorquín se marcha tras dos temporadas por diferencias con la directiva. En dos años logró devolver al club a Europa y revolucionar la plantilla

Lorenzo Serra Ferrer dejó este martes de ser el vicepresidente deportivo del Real por diferencias con la directiva con la reestructucturación que se iba a realizar en la secretaría técnica. El mallorquín anunció su decisión al presidente, Ángel Haro, y el consejero delegado, José Miguel López Catalán, que dieron explicaciones sobre la noticia en los medios oficiales del club.

"Va a ser una nueva estructura. Va a haber que reforzar la secretaría técnica. Teníamos que mejorar la interconexión entre el área deportiva y las demás áreas del club. Creemos que el vicepresidente y yo no teníamos que estar tan involucrados en el aspecto deportivo. En este nuevo organigrama del club, entendíamos que Lorenzo era necesario formando parte importante, ya que era uno de los vicepresidentes del club. Desgraciadamente, hemos tenido reuniones durante dos semanas y nos ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol. El Betis siempre será la casa de Lorenzo Serra Ferrer. Esta siempre será su casa y estamos muy agradecidos a él por el trabajo que ha hecho", explicó Ángel Haro.

"Entendemos que tenemos que reforzar el área deportiva. En estos dos años hemos sido parte activa de todos los procesos de los fichajes. Realmente, el proceso del fichaje, no es el proceso de una única persona. El fichaje no es de nadie, es del Real Betis Balompié", añadía el presidente sobre cómo sustituirán al mallorquín.

La marcha del mallorquín, que en dos años logró devolver al Betis a Europa y cerrar fichajes como el de Lo Celso, Canales, Marc Bartra, Willian Carvalho, no ha sido bien acogida por la afición y López Catalán se refirió a este aspecto.

"Somos conscientes de que no es una decisión popular que no continúe Lorenzo Serra Ferrer. Hemos sido muy valientes para afrontar los cambios y estamos convencidos de que estamos dando los pasos necesarios para el crecimiento. Esperábamos que Lorenzo siguiera. No ha habido ningún conflicto personal entre Lorenzo y nosotros en estas dos semanas. Ha sido una diferencia de criterios en la forma en la que debería trabajar en el futuro la secretaría técnica. El ejemplo es que hemos estado trabajando juntos para traer a Rubi", aclaró el directivo verdiblanco.