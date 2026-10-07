Lorenzo Palmisani, el nuevo prodigio italiano que nunca ha dejado de estudiar a Buffon

En una Italia apasionada por el fútbol, el dolor de haberse quedado fuera de tres Mundiales consecutivos ha dejado heridas profundas. Ahora una nueva generación está lista para reaccionar, y Lorenzo Palmisani (22) está en primera línea. El joven está maravillando a la Serie A en su debut y un estreno con Italia parece cercano para la última “perla escondida”de GOAL.

Cada vez que el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, ve a uno de sus jugadores disparar a puerta, ya está listo para celebrar. Sus brazos cruzados se abren y los puños se aprietan. Pero el portero del Frosinone, Lorenzo Palmisani (22 años), vuelve a parar una vez más. Dispare quien dispare, ya sea el prodigio argentino Nico Paz o el temible goleador Anastasios Douvikas, Palmisani siempre encuentra la respuesta adecuada.

«Palmisani ha hecho muchísimas paradas. Si hubiéramos ganado 4-1, no habría sido inmerecido», suspira Fàbregas al término del partido. El resultado final fue 2-0 para el Frosinone. Para el Como fue la primera derrota en cinco meses; para el Frosinone, recién ascendido, la tercera victoria en cinco partidos.

El equipo de Massimiliano Alvini ha ganado ya tres de sus primeros cinco partidos, y Palmisani ha sido fundamental en este impresionante arranque, manteniendo la portería a cero en dos ocasiones. La segunda, contra el Como, le valió el merecidísimo título deMan of the Match.

La prensa italiana le ha otorgado la máxima puntuación. «¿Italia realmente ha sacado otro prodigio bajo palos?», se pregunta Sportmediaset tras el partido contra el Como. Italia no anda precisamente escasa de porteros legendarios: basta con preguntar a Dino Zoff, Gianluigi Buffon o al actual número uno del Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

La comparación con Buffon, en particular, halagará a Palmisani: el legendario portero es su ídolo. «Lorenzo siempre ha tenido a Buffon en mente», cuenta su padre Piero aTuttosport. «Ni siquiera quiero saber cuántos vídeos de Gigi ha visto en su vida».

Para la familia Palmisani, de la que Lorenzo es el más pequeño, estas semanas han estado cargadas de emociones. «Estamos viviendo momentos maravillosos. Somos una familia sencilla y no es fácil gestionar estas emociones, sobre todo después del partido contra el Como».

La familia vive en Alatri, una localidad de treinta mil habitantes. «Todos están felices por nosotros, aquí están locos por Lorenzo», sonríe su madre, Graziella. «Algunos vienen a casa para conocerlo».

«Se me pone la piel de gallina al ver a la gente por la calle con la camiseta de los Palmisani», dice Graziella. «Pero no debe creérselo demasiado», advierte con tono maternal. «Estoy segura de que no lo hará. Iba bien en la escuela, completó estudios técnicos y nunca hemos tenido problemas con él».

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Hace dos años, en Alatri solo unos pocos llevaban una camiseta con el nombre «Palmisani». El jugador de 22 años jugaba cedido en la Serie C con la Lucchese, su segunda experiencia tras un fracaso en el Olbia, en dificultades económicas.

«Estábamos preocupados por él», recuerda Piero. «Las cosas no iban bien en Olbia y fue una experiencia difícil en Lucca. Fue entonces cuando el Frosinone decidió hacerle crecer en el primer equipo». Una decisión ganadora.

Palmisani llegó al Frosinone desde la cantera del Mole Bisleti con nueve años, gracias a sus padres: Piero entrenaba a un pequeño equipo femenino en Alatri y su mujer jugaba de portera.

Hizo falta algo de tiempo para que se manifestaran sus genes de portero. «Llevábamos a menudo a Lorenzo a los partidos y se fue enamorando poco a poco de este deporte. Pero no empezó enseguida como portero», explica su padre.

«Prefería el centro del campo, pero un día dijo que quería jugar en la portería. Le advertí de que necesitaría fortaleza mental, porque en cierto momento te quedas solo, pero era testarudo». Impulsado por esa testarudez, Palmisani pasó a formar parte de la cantera del Frosinone en 2013, pero no tuvo su oportunidad en el primer equipo hasta los veinte años, justo después de aquellas dos difíciles cesiones.

La temporada pasada se convirtió en titular y llevó al Frosinone al segundo puesto de la Serie B con 15 porterías a cero en 38 partidos y un 80% de paradas, logrando el ascenso a la Serie A.

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Primero llegó su debut en la Serie A, luego la convocatoria con la sub-21 y finalmente la llamada de Italia con el seleccionador interino Silvio Baldini, aunque todavía no ha debutado.

Su estreno en la Serie A llega, entre todos los equipos, precisamente contra la Juventus: no solo el equipo de su ídolo Buffon, sino también el de Piero y Graziella, que llevan sangre juventina en las venas. Lorenzo no es una excepción.

«Todos somos aficionados de la Juventus. Y pensar que el destino le dio la posibilidad de debutar en la Serie A precisamente contra la Juventus...», dice Piero con los ojos brillantes. El hecho de que la Vecchia Signora tenga a Palmisani en lo más alto de su lista de deseos lo hace todo aún más especial.

«La Juventus es, obviamente, un sueño», dice Piero, halagado por el interés de “su” Juve, que, al igual que el Inter, quiere reforzar la plantilla con Palmisani. «Lo más importante para nosotros es que nuestro hijo sea siempre feliz. Pero sí, la Juve está por encima de todo, y luego viene el resto. Siempre ha sido así en nuestra familia: primero la Juve, luego todo lo demás».

Las horas pasadas estudiando a Buffon parecen haber dado sus frutos. El paso a la Juve podría ser el comienzo de algo grande, aunque por ahora, como recuerda Graziella, lo mejor es mantener los pies en el suelo.