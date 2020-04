Lopetegui y la vuelta del fútbol: "Necesitaremos un mínimo de cinco semanas para jugar"

El técnico del Sevilla valora los escenarios para la vuelta de La Liga y pide tiempo para que los jugadores recuperen la forma y se eviten lesiones.

Julen Lopetegui ha valorado cómo debe afrontarse la vuelta del fútbol. El técnico del pone la salud del país como prioridad pero también que se tenga en cuenta la de los jugadores y se deje tiempo de pretemporada para evitar lesiones de los jugadores.

"Todos los jugadores sienten inquietud por volver. Tenemos ganas de volver a jugar, pero la preocupación por cómo y de qué manera vamos a volver está ahí. Hay que confiar en la buena praxis de los estamentos deportivos y del ministerio de Sanidad, el principal responsable, que es quien debe garantizar la salud de todos los actores. Y luego aparte de eso está el tiempo de preparación, y ahí creo que necesitaremos un mínimo de cinco semanas para poder jugar un partido cada tres días en un escenario emocional difícil de entender y que nadie ha vivido nunca, no solo por jugar a puerta cerrada, así que necesitaremos las mejores condiciones. Hay un precedente, en la NFL norteamericana, en 2011, con una parada de unos tres meses por un problema laboral y eso desembocó en que a la vuelta tuvieron 12 roturas de tendón de Aquiles en el primer mes de competición cuando venían promediando cinco en toda la temporada. Espero que cuando llegue el momento y tengamos la luz verde de Sanidad, tengamos ese tiempo para preparar ese escenario", indicó en declaraciones a la iniciativa Nuestra Mejor Victoria.

Reanudar o no La Liga: “No voy a opinar porque soy parte interesada y creo que ese escenario no es el principal. Se deben dar las circunstancias para que se pueda volver con garantías y luego ya podamos tener el tiempo para presentar un producto en condiciones. Ese final de temporada va a ser un experimento porque no sabemos lo que va a suceder. Hay que tener calma, esperar, ir cogiendo la curva pero dando prioridad a lo importante, la salud de todos. Si se para la competición entiendo que será porque no hay otras posibilidades, pero también me parece lícito que se exploren antes todas las posibilidades porque hay muchos intereses en juego, aunque sea de una manera extraña. Lo que va a venir a partir de ahora nadie es capaz de imaginarlo, lo afrontaremos y las autoridades se regirán siempre por el objetivo principal de la salud de todos".

Las críticas por los test a los jugadores: "Entiendo los reparos de la sociedad respecto a la escasez de pruebas, aunque deben saber que el futbolista no elige eso, va a ir a hacerse un test porque se lo dirán. Y entiendo que las prioridades de la sociedad tienen que ser que primero haya test para los que se están jugando la vida, eso cualquier español lo va comprende. Pero los futbolistas no son ajenos a esa inquietud social. Respecto a las prisas de algunos dirigentes ya he dicho cuáles creo que son las prioridades que deben guiar esto, bajo mi punto de vista, que es la salud antes de todo, y además creo que va a ser así"

Medió en la reducción de sueldo de la plantilla del Sevilla: "No me atribuyo ningún mérito que no tengo, ese acuerdo es mérito de los jugadores, que han considerado que había que hacer un esfuerzo para acolchar la dureza económica de este momento, y no se pusieron de perfil. Yo sólo he tratado de dar mi opinión tanto a los jugadores como al club, pero los que han sido solidarios han sido los futbolistas, escuchando las opiniones de todos. Todos tenemos que arrimar el hombro en estas circunstancias".

Los contratos que acaban el 30 de junio: "No hay certezas con los contratos firmados, la FIFA está indicando caminos pero todavía hay muchas incertidumbres y muchas dudas. Es una situación compleja y difícil para los que toman las decisiones, pero hay una línea roja que es la salud, y esa es la que debe prevalecer en todas las decisiones. Y el otro aspecto es el tiempo mínimo para poder preservar la salud del futbolista y de la propia competición. Si se puede volver, tenemos que prepararnos en condiciones".