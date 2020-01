Lopetegui y el gol anulado en el Real Madrid - Sevilla: "Fue de todo menos lo que se pitó"

El técnico quiso pasar página antes de medirse al Levante en la Copa del Rey pero acabó reconociendo que no entendieron la actuación del VAR.

La polémica del - del pasado sábado sigue coleando y ha acabado eclipsando la rueda de prensa de Julen Lopetegui previa al duelo de dieciseisavos de final de la que los sevillistas disputan este martes ante el .

Los partidos del Sevilla en la Copa del Rey se pueden ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

El artículo sigue a continuación

El técnico no quiso volver a incidir en la acción polémica pero sí acabó admitiendo que “ya manifesté lo que tenía que manifestar pero ya estoy centrado en el partido de mañana. El partido del Bernabéu es prehistoria aunque creo que hicimos muy buen partido. podría explicar lo que pasó en esa jugada, fue de todo menos lo que se pitó. Pienso lo mismo Si el sevillismo clama y dice algo yo estoy con ellos al 100%. Me quedo con el trabajo del equipo y el Real Madrid - Sevilla terminó. No voy a explicar lo que es un bloqueo y lo que no.

Asimismo, Lopetegui cree que este polémica no pasará factura a los arbitrajes que reciba el Sevilla en sus próximos partidos: “Los árbitros tratarán de hacer su trabajo lo mejor que puedan”. No obstante, sí que reconoció el uso que hicieron del VAR en el Bernabéu: “El presidente de la Uefa dice que el VAR debe intervenir con errores flagrantes y creo que acabará yendo hacia ahí”.

Respecto al duelo copero contra el Levante, el preparador vasco aseguró que “estamos centrados en la final de mañana, el formato de Copa implica que hay que jugar finales permanentemente y mañana jugamos contra un gran equipo. El formato son todo finales. Tenemos mucha ilusión en la Copa. La gente nos va a ayudar a superar las dificultades que vamos a tener”.