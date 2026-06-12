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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Traducido por

Lopetegui sobre la clasificación de Catar: «Pregúntenle a Italia... y nos ha afectado la guerra»

Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
World Cup
Italia
J. Lopetegui
Catar
EE. UU.

No me queda ningún cabo suelto del guion de 2018.

El exseleccionador español Julen Lopetegui debutará mañana sábado en el Mundial al frente de Catar contra Suiza.

Dirigió a España en 2018, pero fue destituido antes del Mundial por negociar con el Real Madrid.

«No guardo rencor por 2018; el fútbol me ha dado más de lo que me ha quitado», declaró a AS.

Añadió: «Participar con Catar es más difícil; clasificarse siempre es complicado. Pregúntenle a Italia: la primera vez que se quedó fuera fue en nuestro grupo en 2018».

«Hay mucho entusiasmo en la selección de Catar, porque hemos conseguido llegar al Mundial a través de la fase de clasificación y, al mismo tiempo, tenemos una gran motivación y muchas ganas de ser lo más competitivos posible en este torneo».

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Qatar
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SUI

Sobre las opciones de Catar, añadió: «Queremos ser un equipo que crea en su trabajo y alcance su máximo potencial; que el miedo no nos impida competir».

Reconoce que la guerra les afectó: «Hubo tres semanas sin trabajo por el Ramadán y luego por la seguridad; además, se cancelaron los amistosos contra Argentina y Serbia».

Y concluyó: «Nuestro grupo no es fácil: Suiza es una de las selecciones más regulares de Europa; Canadá, actual líder de Norteamérica, superó a Estados Unidos y México; y Bosnia eliminó a Gales e Italia».

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