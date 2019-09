Lopetegui: "Tengo un recuerdo muy bueno de los clubes en los que he entrenado"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, atendió a los medios antes del encuentro ante el Real Madrid

El entrenador del , Julen Lopetegui, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el ante el Sánchez Pizjuan (22/09, 21.00) y se refirió al choque ante su ex-equipo, que le despidió de forma abrupta tras el Clásico del Camp Nou de la pasada temporada.



"El equipo se encuentra bien, recuperándose de todo lo que ha pasado. Centrados en el partido de mañana, aprovechando todas las horas para descansar bien, y aprovechar el entrenamiento de esta tarde para preparar el partido de mañana", comentó sobre el estado del equipo después de disputar el encuentro del jueves ante el Qarabag.

"Sin duda que los chicos estén preparados para cuando suene el despertador y para los partidos, en los que vamos a requerir de la preparación. Es importante que estén preparados y tienen buena mentalidad. Eso enriquece al equipo, lógicamente, el entrenador, cuántos más tenga, mucho mejor, claro que sí".

¿Está pendiente Lopetegui de cómo se va a presentar el Real Madrid?

"Nosotros nos tenemos que centrar más en qué Sevilla se va a presentar, en qué partido vamos a hacer, que es lo que nos importa. Sabemos que enfrente vamos a tener a un equipo extraordinario, con mucho talento en todas las líneas y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión y tenemos que tratar hacer un buen partido y es lo que tenemos que hacer", analizó el entrenador vasco sobre el que va a ser su rival este domingo.

"Jugando ante el rival que sea, siempre nos gusta ver a un buen equipo que sabe atacar, defender, interpretar los momentos del partido y los matices del rival. Cada rival tiene matices y tenemos que estar preparados para atacar y defender bien. Nos centramos en el juego, sabiendo la calidad que tendremos enfrente, pero estamos centrados en lo que podemos hacer nosotros"

"Veremos qué ocurre mañana, pero somos un equipo bastante reconocible, siempre tenemos matices y la alineación se verá mañana"

El Sánchez-Pizjuan y otra de sus grandes noches

"En el Sánchez Pizjuan, todas son grandes noches, porque el ambiente que existe es único. Eso nos da energía, fuerza. Evidentemente, el rival es el Real Madrid y lo que supone para cualquier equipo, pero nosotros le daremos normalidad. Nos jugamos tres puntos y queremos los tres puntos, y para eso tenemos que superar a un gran rival, haciendo muy bien las cosas, sabiendo que tendremos el apoyo y la energía de nuestra afición"

Lopetegui, el Real Madrid y lo que supone ser entrenador del Sevilla

"No me centro en lo que espero, sino en el día a día. Centramos la pretemporada en lo que teníamos que hacer y ahora cuando hay partidos, lo mismo. No pensamos mucho atrás ni adelante, sino a corto plazo. Es la única manera en la que centrar la energía que tenemos para el objetivo del equipo"

"La motivación para el entrenador del Sevilla no hay extras. Ser entrenador del Sevilla es maravilloso, espero serlo durante muchos años. Para mí no hay una motivación especial, son tres puntos y eso es suficiente. Somos conscientes de la repercusión que tiene el Real Madrid pero mi motivación es absoluta ante cualquier rival", expresaba el ex del conjunto blanco.

"Ante eso, lo único que puedo decir es que tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes en los que he jugado y entrenado, con todas las cosas positivas. Mi único ánimo es el de ejercer bien mi profesión, ser responsable ser muy ambicioso y ganar los partidos. Mañana no va a ser una excepción, los protagonistas van a ser los jugadores, no los entrenadores"

Lopetegui también fue cuestionado, además de por su etapa en la capital de , por la situación que está atravesando su rival, Zinedine Zidane, en la actualidad, estando en el punto de mira de algunos por los malos resultados del conjunto madridista.

"Sois vosotros los que ponéis los adjetivos, si ponerlo diera un punto o un gol., Los partidos son como los melones, hasta que no los abres no sabes cómo son y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. El Real Madrid es un gran equipo y nosotros también. No voy a valorar ninguna situación a cualquier ámbito que no sea de mi club. Tengo un gran respeto por Zidane", comentó.

El margen de mejora del Sevilla y aspectos tácticos

"Barajamos varias posibilidades y estamos en ello. Veremos cómo recuperan los jugadores y cómo están. Hay muy poco tiempo entre los partidos y hay algunos matices que tenemos que valorar. Aunque supiera la respuesta, no la daría, pero hay que esperar a mañana", comentaba Lopetegui sobre la posibilidad de que 'Chicharito' jugase como titular en vez de Luuk de Jong.

Acerca de la "tensión mediática" originada en torno al delantero mexicano después de su estreno como goleador en la , Lopetegui fue claro, centrándose en el grupo.

"Son cosas que no podemos controlar. La repercusión que me gusta es la de que alaben a mi equipo, que esté en una buena línea, que sea un equipo sólido que quiera jugar bien y saber hacer bien las cosas. A partir de ahí, las individualidades están por detrás del grupo"

"Esto acaba de empezar. Claro que tenemos margen de mejora, como todos los equipos, cosas que hacer mejor y consolidar cosas que ya hacemos bien. Que hayas hecho bien cosas durante un tiempo no te garantiza que las sigas haciendo. Nosotros tenemos que centrarnos en mejorar al equipo, al margen de los resultados. Tenemos que estar atentos para ayudar al equipo en mejorar en los aspectos", expresó.

"No tomo las decisiones en base a eso, sino en base a que sean lo mejor para mi equipo", finalizó hablando sobre la posibilidad del 'gafe' de los ex del Real Madrid que pudiesen marcar, como es el caso de Reguilón o el propio 'Chicharito'.