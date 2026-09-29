Lopetegui revela su plan secreto y El Haddadi genera incertidumbre sobre su retirada

La selección de Qatar afronta su esperado duelo ante Emiratos, en medio de distintos cálculos después de haber asegurado su clasificación a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", aunque el español Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, es consciente de que el examen ante Emiratos no será menor, dado que su rival posee las cualidades para competir por el título.

Lopetegui aseguró, durante la rueda de prensa, que Emiratos es una de las selecciones más destacadas para conquistar el torneo, insistiendo en la necesidad de afrontar el duelo con el máximo grado de concentración, pese al escaso tiempo para prepararse.

El entrenador de Qatar dijo: "Debemos estar a la altura ante la selección de Emiratos, que es una de las principales candidatas a lograr el título. Sabemos que no tenemos tiempo suficiente para prepararnos, pero nuestra concentración estará centrada en este duelo".

Y añadió: "Nos hemos clasificado a las semifinales, pero primero debemos disputar el partido ante Emiratos. Queremos mantener la disponibilidad del grupo y evitar las lesiones, además de trabajar en la preparación psicológica de los jugadores para el partido".

Lopetegui habló sobre Akram Afif, confirmando su satisfacción con su nivel y su papel dentro del campo, y dijo: "Akram ha hecho grandes sacrificios en la posición en la que juega, y es capaz de marcar en cualquier momento. Estoy muy contento con el nivel que ha ofrecido junto al resto de sus compañeros, y no me preocupa su presencia en la profundidad del campo".









El entrenador español reveló que seguirá el duelo entre Arabia Saudí e Irak, para estudiar a la selección a la que se enfrentará Qatar en semifinales, explicando: "Soy un enamorado del fútbol, y seguiré el partido de Arabia Saudí e Irak para observar los puntos positivos de cada selección antes de nuestro duelo en semifinales".

Por su parte, Hassan Al Haydos, capitán de la selección de Qatar, confirmó que el equipo está preparado para el duelo, subrayando: "Emiratos es una selección renovada y fuerte, y nuestros enfrentamientos ante ella siempre son intensos. Jugué en mis inicios ante gigantes del fútbol emiratí, como Ismail Matar, Ali Mabkhout y Omar Abdulrahman, y es nuestro deber como jugadores respetar al rival".

Y sobre su futuro y la fecha de su retirada, Al Haydos explicó: "La continuidad en los campos de fútbol es una bendición del Señor de los mundos, y no hay una fecha determinada para tomar la decisión de la retirada. Siempre les digo a los jugadores: cuando se acaban las ganas y la pasión, el jugador puede anunciar su retirada. Y desde que era pequeño me gusta el tenis, así como el fútbol".