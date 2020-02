Lopetegui pasa página en la crisis del Sevilla: "El equipo está con ganas"

El técnico vasco analizó la mala situación del Sevilla tras sus últimos tropiezos en LaLiga y la eliminación en la Copa del Rey.

El pasa por su peor momento de la temporada pero su entrenador, Julen Lopetegui, trata de hacer borrón y cuenta nueva para que su equipo supere el bajón en este tramo de temporada y consiga volver a meterse en los puestos de UEFA .

"Lo llevo bien. En el fútbol, en una liga de 38 jornadas, hay momentos mejores, otros no tan buenos, momentos donde jugando no tan bien sacas los partidos adelante y en otros no pasa así. Llevamos diez días que no son positivos, es cierto. Merecimos en el último algo más. En el partido del es donde hemos tenido sensaciones menos buenas. Estamos en una muy buena posición. Decía Aragonés que era importante llegar a los siete u ocho últimos partidos con la disposición de conseguir los objetivos, con tranquilidad y la cabeza limpia. Es altísima, pero eso es algo bueno, va en consonancia con los éxitos del equipo y la afrontamos con naturalidad y con gusto. Hay que creer en el equipo hasta el final porque hemos hecho muchas cosas buenas. El equipo está tranquilo, con ganas", comentó en una extensa entrevista en Radio Marca.

La crisis del Sevilla: "Los diagnósticos cortoplacistas no funcionan en el fútbol. Las temporadas se analizan en toda su duración. Si no hubiéramos hecho cosas buenas no estaríamos donde estamos, en la disposición de pelear por cosas. Los que mejor lleguen son los que van a conseguir los objetivos. Hay microciclos, situaciones que se pueden analizar. El partido de Miranda el equipo no fue reconocible, con el entrenador a la cabeza. El del era complejo por el tema anímico y sin hacer un buen partido, merecimos ganar. Y en Vigo fue aceptable, pudimos marcar el 0-2 y entre el acierto del rival y algún mejor nuestro, marcaron dos goles. Nos falta cerrar los partidos siendo más contundentes. Hay que tener cautela y serenidad para analizar las cosas".

Eliminación en la Copa: "Fue un momento complejo porque teníamos mucha ilusión en la Copa. Pero ya pasó. Nos quedan objetivos potentes. Estamos donde en pretemporada pensábamos que podíamos estar".

La posición de Ocampos: "Lucas ha jugado la mayoría de su carrera en la izquierda y quería jugar en la izquierda. Este año lo ha hecho y hemos ganado. Suso puede jugar por la derecha, por dentro y alguna vez lo ha hecho por la izquierda. Los jugadores buenos se adaptan a cualquier situación. Lo importante no es donde arrancan sino donde terminan. De hecho Suso hizo un buen partido en Vigo", declaró.

¿Falta velocidad?: "Tenemos jugadores capaces de jugar en espacios reducidos, como Suso. Necesitamos velocidad arriba y ahora la tenemos, y tenemos recursos. El equipo ha fichado bien. Tenemos una plantilla competitiva y tenemos que ser capaces de sacarle jugo. La velocidad es importante si hay espacios".

De Jong: "Lo primero que nos ha dado es rendimiento. El gol, mientras lo marque uno de colorado, es suficiente. Nos da apoyo, desgaste, continuidad en el área contraria y ha tenido muchas opciones de marcar. Últimamente ha estado mejor. Nos ha dado muchísimo trabajo y si ha jugado es porque entendemos que la da mucho al equipo y no significa que vaya a jugar siempre. Entenderemos en cada momento cuál es el delantero adecuado. Muchos goles se han conseguido gracias a un trabajo de él".

En-Nesyri: "Aquí no hay petición expresa, hay consenso. Una apuesta interesante, un chico que está un poco salvaje todavía, que nos da algo que no teníamos y dentro de sus condiciones tiene algo importante que es el trabajo colectivo. Trabajan por y para el equipo".

Suso: "Igual. Hay un consenso. El entrenador da su opinión y en ambos casos fue positiva. Lo conocíamos bien, Monchi lo intentó fichar otras veces y él tenía muchas ganas, se le dio la oportunidad de poder ayudarnos y tiene condiciones que pueden combinar bien con nuestros jugadores de ataque".

Banega: "Se gestiona con normalidad y confianza en él y en su responsabilidad y ganas de terminar bien con el Sevilla. No tengo ninguna duda. Nos ha ido de cara, ha manifestado su intención de salir y es un gran futbolista y un muy buen profesional. Sabiendo su futuro cada detalle se va a analizar de una forma diferente. Lo que yo hubiera preferido no es importante sino lo que ha sucedido. Entramos en una fase de partidos muy exigentes. Vamos a confiar plenamente en la plantilla".

Koundé: "La juventud no es un peaje, es un estado que se arregla con el tiempo. Es un muy buen jugador, que ha rendido muy bien. Cuando se lesionó Dani se rehizo y tuvo una continuidad muy buena y por circunstancias salió y Sergi ha ido creciendo. Jules tiene errores como todos y va a mejorar. Va a ser un grandísimo central y un gran lateral derecho. Tiene muy buena mentalidad, es un chico concentrado y al final la juventud es la que es".

Diego Carlos: "En el fútbol lo difícil es mantenerse. Los rivales te conocen y Diego va a seguir creciendo y mejorando. Es muy inteligente y al ser grande y fuerte parece que eso es un pecado. Está por ejemplo el tema de los codos. Si De Jong está con un chico de 1,65 y está defendiendo el balón, parece que le está metiendo los codos y no es así. No podemos dar ni la posibilidad de interpretación".

Rony Lopes: "No llegó en un buen estado. El equipo iba a una velocidad y él iba a otra. Ahora está entrenando muy bien y estamos convencidos de que va a entrar y nos va a ayudar en la segunda vuelta. Ojalá que sea así".

Monchi: "Es un gusto trabajar con él para cualquier entrenador por todo lo que aporta, trasciende más allá de lo que es la figura de un director deportivo. Estamos encantados con él y con el trabajo de toda la dirección deportiva. Es importante tener a un muy buen profesional, que toma las decisiones sean las que sean, es una garantía para el club".