Lopetegui: "Nos dijeron que el VAR iba a intervenir mucho menos"

El técnico del Sevilla volvió a dar su visión de la polémica de la 11ª jornada en la que a su equipo le anularon un gol que le costó perder dos puntos

El VAR ha vuelto a colarse en el debate del fútbol en España después de que la 11ª jornada de LaLiga haya estado marcada por dos manos polémicas, una de Fernando Reges en el Mallorca - Sevilla que provocó que anularan un tanto que habría dado la victoria a los de Nervión y otra de Lodi en el Levante - Atlético que provocó que los granotas empataran de penalti en la recta final.

El técnico sevillista, Julen Lopetegui, ha dado su visión de los acontecimientos y se ha mostrado confuso con la forma en la que se está usando la tecnología: "La polémica en el fútbol nunca va a terminar, con VAR o sin VAR. Es parte intrínseca del fútbol. Siempre va a existir. A partir de ahí claro que tratamos de utilizar las nuevas herramientas para mejorar. Yo creo que han mejorado la calidad de las respuestas evidentemente pero quizás el matiz está en cuándo debe intervenir y cuándo no. Sí que nos contaron que iban a intervenir mucho menos y solo en las que fueran determinantes y en las que no hubiera ninguna duda en el criterio. Se irá ajustando y dicho esto, hay que valorar la dificultad que es arbitrar. No es fácil".

"Tenemos claro lo que nos han explicado pero es cierto que luego llevarlo a cabo no es sencillo. Pongo en valor la dificultad de su trabajo. A veces ni nosotros mismos nos aclaramos. Su trabajo es complicado y tenemos que tratar de ayudarle. Intentamos que los chicos conozcan la norma y la tengan en la cabeza", añadió.

No osbtante, el técnico vasco quiso mandar un mensaje a favor de los árbitros: "Ya he comentado un poco la polémica. No es momento de echarle más sal a la herida y poner en valor la dificultad. A partir de ahí tratar de ayudarles y que poco a poco se vaya cortando esa interpretación".

Su estilo de juego: "Yo siempre quiero ganar los partidos. Eso pasa por marcar un gol más que el contrario. Si no encajas es más sencillo que ganes. Lo que hay es que tratar de equivocarse lo menos posible".

Lamela: "Coco ya ha jugado partidos como titular y puede volver a jugarlos en cualquier momento. Está compitiendo bien y trabajando bien. Es un chico extraordinario y nos seguirá ayudando durante la temporada".

La igualdad de LaLiga: "Os sorprende a vosotros. La diferencia con cada equipo es mínima. Los detalles marcan los partidos. La realidad es que es mucha igualdad y se está demostrando más que nunca. Pero queda muchísimo todavía. Los finales son los que cuentan".

Osasuna: "Osasuna puede ser candidato a Europa perfectamente. Compite muy bien, juega bien y tiene muy claro de qué manera afrontar los partidos. Hace poco terminamos el partido anterior y ya estamos en la previa del siguiente, es lo que hay. El equipo está preparado para el partido de mañana. Va a ser una exigencia muy grande y muy dura".

Los lesionados: "Papu tiene una lesión, igual que Rekik e igual que la ha tenido En-Nesyri. Ya veremos si vuelve mañana o no".