Lopetegui no descarta a Ocampos y Acuña: "Viajan todos y si lo hacen es porque pueden estar"

El técnico sevillista anunció que desplazará a toda la plantilla a Barcelona para las semifinales de la Copa del Rey.

Julen Lopetegui ha comparecido este martes en rueda de prensa para explicar cómo afronta el Sevilla la visita al Camp Nou para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. "Las claves son muchas futbolísticamente, donde un partido de esta envergadura te obliga a estar muy bien en todos los aspectos", explicó.

¿Le puede afectar al Barça la situación extradeportiva?: "Creo que ni beneficia ni perjudica. El fútbol va por otro lado y todo lo demás se me escapa".

¿Teme el arbitraje?: "En las semifinales de Copa están los 4 mejores equipos por méritos propios y entiendo que ha pasado lo mismo con los árbitros y tengo plena confianza en la justicia deportiva".

Ocampos y Acuña: "Mañana viajamos todos y mañana decidiremos en base a lo que consideramos oportuno y si viajan es porque pueden estar".

La moral del equipo: "El equipo está con la ilusión y la convicción de jugar la final. Tenemos el objetivo de llegar a uno de los partidos más bonitos de la temporada. El equipo está con ilusión y con ganas de hacer un gran partido. Ese es nuestro objetivo, nuesta ilusión. Tenemos enfrente un equipo muy bueno que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión con balón y sin balón".

¿Le tranquliza lo poco que encajan?: "El respaldo de mañana no es lo que hemos hecho, no lo que tenemos que hacer. Lo que depende de mañana es lo que nosotros le demos al partido. En esa línea estamos alineados con esa actidud y esa mentalidad para mañana".

¿Hay jugadores que tienen carta blanca arbitral?: "Los árbitros son más profesionales que nunca y quieren hacer bien las cosas porque en base a que lo hagan van a tener un mayor crecimiento. La realidad es esa más allá de que se puedan equivocar como lo hacemos nosotros. Tienen premio si lo hacen bien".

El artículo sigue a continuación

¿Salir a ganar o a defender la ventaja?: "Afrontamos el partido para defender y atacar bien. No pensamos en lo anterior y en lo que toca hacer, ese es el objetivo y la mentalidad con la que afrontamos el partido de mañana. No adelantaría nada de lo que se da por hecho. No hacemos cuenta, sólo queremos estar concentrados y mentalizados".

Navas: "Siempre hay momentos mejores y peores para todos a lo largo de la temporada. Lo importante es cómo está el equipo".

¿Le sorprendió la defensa de 3 del Barcelona?: "Son decisiones, hay que ser capaces de dar la respuesta correspondiente que se van a dar en los partidos porque están vivos".